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社會 社會焦點 保障人權

宅男勒學妹「污辱屍體」焚屍免死！　法官：當過風紀股長可教化

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▲黃男供稱是在自己的租屋處將學妹勒死性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

案件發生於2015年間，台南嘉南藥理科技大學大二生黃仲佑勒斃死者竺女後，利用機車載運屍體，騎了五十多公里，從台南至高雄柴山上丟棄焚屍。嫌犯眼見事跡敗露，向警方供稱是因為愛不成憤而行凶，眼見學妹屍體尚有餘溫，還性侵得逞。

檢方會同法醫相驗，發現女大生全身90%燒燙傷，左手腕處還有一道割傷，經法醫檢視後，確認女大生被黃嫌徒手掐死。但他究竟是性侵殺人，還是殺人後姦屍，則難以定論。

黃男求愛不成，盛怒之下勒死學妹。（圖為示意畫面）

但證據會說話，警方現場採證，黃嫌宿舍為簡易木板床，法醫勘驗屍體，依照死者的胸部、大腿內側瘀青的相關跡證，發現與嫌犯供詞相反，懷疑死者生前即遭性侵。

不願具名的檢察官指出，若先殺人再姦屍，觸犯刑法第271條「殺人罪」及第247條第1項的「污辱屍體」罪，前者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，後者可處有期徒刑6月以上、5年以下；但如果是性侵再殺人，就觸犯刑法第226條之1的「強姦殺人」罪，處死刑或無期徒刑，嫌犯是否為規避刑責而避重就輕，不得而知。

黃男騎著機車準備運送屍體。（翻攝畫面）
有音樂底子的黃嫌是管樂社成員。（翻攝臉書）

但本案經過法院審理，最終採信黃嫌供詞，法官認為是先殺後姦，以殺人罪以及污辱屍體量刑，也考量黃男高中時曾擔任過風紀股長，有教化可能，判無期徒刑，污辱屍體兩年多徒刑，逃過一死。


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關鍵字：鏡週刊,宅男殺學妹

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