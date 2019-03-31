華聞快遞／河北2019年計劃關閉28處煤礦　退出產能1003萬噸

▲河北省2019年計劃關閉28處煤礦。（圖／CFP）



《河北》河北省2019年計劃關閉28處煤礦 退出產能1003萬噸

河北省鋼鐵煤炭火電行業化解過剩產能工作領導小組辦公室近日指出，2019年，河北省煤炭行業化解過剩產能計劃關閉（產能退出）煤礦28處，退出產能1003萬噸。（燕趙晚報）

《四川》四川自貿區川南臨港片區測試開通北向班列

四川自貿區川南臨港片區管委會31日指出，川南臨港片區開通北向班列測試列，這是川南臨港片區助力瀘州千億白酒產業發展、拓展北向通道的又一重要舉措。據了解，此次班列的貨源為瀘州老窖的瓶裝白酒，貨值約2000萬元（人民幣，下同），從瀘州出發，4天後到達石家莊集散。（中新社）

《北京》3月份中國製造業PMI重返擴張區間 創近4個月新高

在連續三個月低於臨界點（50%）後，3月份中國製造業採購經理指數（PMI）重返擴張區間。大陸國家統計局31日指出，2019年3月份，中國製造業PMI為50.5%，比2月上升1.3個百分點，重回臨界點以上。（中新社）

《黑龍江》哈爾濱：非科技型企業向科技型升級最多可獲50萬元補助

哈爾濱市政府部門31日指出，哈爾濱市努力推動非科技型企業向科技型企業轉型升級，對此類轉型升級企業給予資金補助支持，按照購買科技成果技術交易到帳金額的50%給予資金補助，總額不超過50萬元。（新華社）

▼哈爾濱補助企業科技型升級最多50萬元。（圖／CFP）



《湖南》長沙磁浮城市航站樓啟用 建構空磁鐵聯運交通線路

湖南長沙黃花國際機場「磁浮城市航站樓」31日正式啟用，旅客可在磁浮城市航站樓提前辦理值機、行李託運等手續，乘坐磁浮快線直抵長沙黃花機場，享受「一站式」服務。（中新社）

《北京》深化增值稅改革 助力企業輕裝上陣

大陸國家稅務總局貨物和勞務稅司副司長林楓近日指出，稅務總局制定了深化增值稅改革任務清單，從政策制定、系統升級、效應分析、宣傳輔導、納稅服務、督導檢查等梳理出10方面50項改革任務，並據此倒排工期，依序推進，助力企業輕裝上陣。（新華社）

《山西》山西太原開通直飛美國芝加哥航線

由東航（中國東方航空）執飛的山西太原直達美國芝加哥的國際航線31日順利首航，這是山西開通的第三條遠程洲際航線，至此，該航空的太原武宿機場已開通國際航線14條。（中新社）

《新疆》助力脫貧攻堅 南航再開三條新疆和田直飛內地航線

南航（中國南方航空）31日開通和田-烏魯木齊-廣州、和田-庫爾勒-成都以及喀什-和田-鄭州3條直飛中東部城市的新航線，進一步完善南疆地區航線網路，為當地精準扶貧提供助力。（中新社）

▼南航再開三條新疆和田直飛內地航線。（圖／中新社）

