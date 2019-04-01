華聞快遞／互聯網行業阿里巴巴最會納稅！　2018年繳2363億元

▲阿里巴巴2018年納稅2363億元。（圖／CFP）



《浙江》阿里巴巴2018年納稅2363億元 穩居互聯網行業第一名

阿里巴巴在2020財年第一天公布，2018全年，阿里巴巴集團和螞蟻金服集團總計向國家納稅516億元（人民幣，下同，約新台幣2363.35億元），同比增長超過40%，這意味著2018年阿里巴巴平均每天納稅超1.4億元；阿里巴巴成立之初曾提出每天要納稅一百萬，現在不僅百倍實現當年願望，而且還在逐年高速增長。（中新社）

《上海》A股瘋漲滬指漲2.58%創年內新高 牛市第二波來了！

4月首個交易日，A股啟動強勢上攻節奏，在外圍股市大漲的帶動下，滬指直接高開在3100點整數關口。截至收盤，滬指報3170.36點，漲2.58%，成交額4801億；深成指報10267.70點，漲3.64%，成交額5639億；創業板指收報1760.89點，漲3.98%，成交額1512億。（中新經緯）

《遼寧》遼寧自貿試驗區大力發展外向型經濟顯成效

遼寧省商務廳自貿區綜合指導處處長馬寧表示，「遼寧自由貿易試驗區未來將積極推進大連自由貿易港建設，充分發揮瀋陽、大連兩大核心城市的輻射帶動作用，推進瀋陽、大連跨境電子商務綜合試驗區建設，積極創建中國—中東歐『16+1』經貿合作示範區。」遼寧將大力發展外向型經濟。（新華社）

《天津》天津東疆：釋放創新創造新動能 打造改革開放新平台

東疆保稅港區2019年一季度搶抓京津冀協同發展、天津自由貿易試驗區建設、自主創新示範區建設、濱海新區開發開放、「一帶一路」建設戰略機遇，求新求變，充分釋放三大「動能」，即高質量招商動能、制度創新動能、功能拓展動能，打造改革開放新平台。（中新社）

▼天津東疆要釋放新動能，打造改革開放新平台。（圖／CFP）



《青海》青海：稅收宣傳月啟動 確保減稅降費落地

大陸國家稅務總局青海省稅務局指出，4月1日起，該局展開以「落實減稅降費，促進經濟高質量發展」為主題的第28個稅收宣傳月活動，也將邀請媒體記者們赴基層辦稅服務廳展開辦稅體驗式調研採訪，集中掀起一輪稅收宣傳高潮。（中新社）

《湖南》銀聯商務助力湖南開啟「移動互聯網+醫保」繳費新模式

銀聯商務和湖南當地人社局等相關機構合作上線的醫保移動繳費解決方案近來推出，讓許多城鄉居民再也不用反覆跑腿及長時間排隊繳費，通過手機就可以隨時隨地快速繳納醫保費用，打造了「移動互聯網+醫保」的繳費新模式。（中新社）

《河南》紫光引領智慧城市建設 共推數字河南

紫光數字河南技術有限公司入駐儀式29日在鄭州鄭東新區智慧島舉辦，未來紫光數字將充分借助「從芯到雲」的技術優勢，發揮自身在數字化轉型方面的優勢，與各界夥伴共同推動數字河南建設。（北國網）

《北京》增值稅下調首日成為「降價日」 一波商品大降價來臨

隨著增值稅稅率下降，眾多商品價格出現下調的態勢，4月1日儼然成為了「降價日」。大陸國家稅務總局指出，改革實施首日，各地均順利開出新稅率增值稅發票。據了解，此次改革主要目的包括降低增值稅稅率水準，也要確保所有行業稅負只增不減。（中新社）

▼增值稅下調首日成為「降價日」，一波商品降價潮來臨。（圖／CFP）

