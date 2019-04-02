NBA球場現「青天白日滿地紅」　陸網友嗆：太囂張！趕緊管管！

▲NBA場邊球迷加油標語引起大陸網友關注。（圖／翻攝Youtube：NBA）

記者曾俊豪／北京報導

NBA東區兩強波士頓塞爾提克與邁阿密熱火今天為了季後賽排名正面交鋒，塞爾提克最終以110比105擊敗對手。不過，有大陸網友發現，現場球迷的加油標語出現「青天白日滿地紅」，這名網友將畫面截圖，以「這也太囂張了吧，這得趕緊管管啊」發文；而轉播的騰訊體育也發現「異樣」，賽後將該區塊以馬賽克處理。

虎撲體育是大陸知名的運動社群平台，該名網友則是在「虎撲」的塞爾提克球隊討論區發表文章。該文標題為「大家看了今天的比賽了嗎？我發現有民國國旗」，之後附上三張畫面截圖，均可清楚看見場邊加油標語中的「青天白日滿地紅」。該網友並留言，「這也太囂張了吧，這得趕緊管管啊！」

▲大陸網友發文討論場邊加油標語 。（圖／翻攝虎撲）

然而，文章上線不到一小時，便疑似因為截圖沒有馬賽克而被下線。不過，此事已經引起大陸網友討論。有人指出，「民國國旗怎麼你了？一中各表懂嗎？」；也有人提到「92共識沒毛病啊～民國國旗」；還有網友質疑「怎麼管？叫中國政府命令美國NBA不准攜帶民國國旗進場」？

事實上，文章下線後，同平台又出現兩篇類似發文，但內容都在討論回放影片（賽事回顧）怎麼不見了，下方則有網友解釋，「場邊有人舉青天白日滿地紅、「現場舉牌的有敏感話題」等，提醒發文的網友。

▲大陸網友討論場邊加油標語 。（圖／翻攝虎撲）

記者事後在NBA的Youtube官方帳號上搜尋到比賽片段，發現該球迷的標語內容是聲援今年將退休的熱火球星Dwyane Wade。標語內容為自己繞了大半個地球來幫Dwyane Wade加油，後方並畫上中華民國國旗，由於這名球迷坐在客隊熱火隊球員席的後方，因此畫面頻繁出現。

擁有大陸地區賽事獨家轉播權的騰訊體育，則是在賽事精華片段將球迷手中的標語以「馬賽克」的方式處理，以往比賽後便立即上傳的「全場回放」到下午四點仍未上線，成為當天9場直播的賽事中，唯一一場看不到「回放」的對戰組合。

▲大陸網友發文討論「回放」影片被消失 。（圖／翻攝虎撲）