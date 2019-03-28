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花蓮民衆吃的更安心健康　縣府與東華大學合作無毒與有機農業

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▲國立東華大學副校長朱景鵬教授（左）拜會花蓮縣長徐榛蔚，就有機無毒農業合作議題交換意見。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚說，送給孩子最大的禮物是「逆境」，從逆境中學習成長、學習解決問題，這些都是無法從書裡獲得的寶藏。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立東華大學副校長朱景鵬教授、理工學院院長郭永綱、東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心主任何彥鵬教授27日拜會縣長徐榛蔚，並提出「花蓮縣農產品農藥殘留檢測」專案計畫，就有機無毒農業合作議題交換意見。徐榛蔚表示，會納入施政方針，也會協助爭取花東基金。

朱景鵬副校長表示，過去曾任花蓮縣副縣長，回縣府就像回到娘家一樣親切，徐榛蔚肯定他的豐富資歷，邀請朱景鵬常至縣府分享專業並給予施政建議。雙方也就花東基金運用、地方創生、國家發展等議題討論，思考如何在偏鄉資源窘迫的困境下，突破困難、將餅做大。

國立東華大學今年2月25日成立台灣農藥殘留與毒物檢驗中心，提供花東地區高品質的檢驗技術服務，針對農藥殘留等藥物與毒物進行分析，確保農藥之合理使用及農產品之安全品質。朱景鵬希望未來可以與縣府密切合作，並提出「花蓮縣農產品農藥殘留檢測」專案計畫，農業處長羅文龍肯定東華大學的用心，指出縣府今年已與東華大學進行合作、交流，共同支持無毒與有機農業。

▲花蓮縣長徐榛蔚說，送給孩子最大的禮物是「逆境」，從逆境中學習成長、學習解決問題，這些都是無法從書裡獲得的寶藏。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

朱景鵬教授代表致贈徐榛蔚當選縣長聯名祝賀狀。

花蓮目前是全台最大的有機生產基地，有機驗證面積已達到2,112公頃，9年來縣府積極推動有機農業，花蓮更是有機認證不用農友自費的縣市，針對東華大學提出的專案計畫，徐榛蔚表示，將納入施政計劃同時積極爭取花東基金協助。

東華農檢中心於今年1月取得全國認證基金會（TAF）測試實驗室ISO／IEC 17025：2017認證，為花蓮縣唯一通過認證之農藥殘留檢驗實驗室。中心設備包括氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）、液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）與氣相層析火焰光度偵測儀（GC-FPD）。目前提供新鮮蔬果、乾豆、穀物與茶類等農產品中373項農藥殘留及殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗。

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