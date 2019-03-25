花蓮箭筍饗宴吸引全台饕客　原定120桌爆増到163桌

▲來自全台各地的饕客讓原本只有120桌的箭筍餐爆增到163桌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮箭筍饗宴行銷活動24日在光復鄉舉辦，來自全台各地的好朋友們紛紛來到花蓮，原本只有120桌的箭筍餐爆增到163桌，箭筍宴採用的食材包括藤心、蕗蕎、輪胎苦瓜等都是原住民地區才吃得到的美味。現場有烤箭筍、剝筍體驗及箭筍農特產品展售，此外還有精采的原鄉舞蹈表演，讓活動增添不少歡樂氣氛。

縣長徐榛蔚致詞時說，花蓮春天可以品嘗到美味的箭筍、蕗蕎，箭筍宴採用的食材都是花蓮在地原住民美食，來到花蓮的遊客不止可以吃到美味的箭筍餐，更可以大口呼吸花蓮新鮮的空氣，花蓮的觀光在起飛，歡迎大家一起來。

▲現場精采的原鄉舞蹈表演，讓活動增添不少歡樂氣氛。

徐榛蔚也提到，花蓮也是每個人鄉親的春天、是銀髪族的春天，今年開辦了老大人背 「舒包」上學去、是孩童的春天，教育向下扎根，讓2歲至15歲孩童免費入學、是婦女姐妹的春天，有全國首創產前孕產婦健康管理、發放婦嬰照護營養券，新生兒疾病篩檢等福利政策，希望鄉親都能有好的生活、好的照護。

▲縣長徐榛蔚致詞表示，春天在花蓮，花蓮是是銀髪族、孩童的春天，也是婦女姐妹的春天。

花蓮縣光復鄉太巴塱部落是箭竹筍的故鄉，栽植箭竹已經有六十年的歷史，也是阿美族人的傳統美食。過去，雖然台灣各地低海拔山區都能發現箭竹的蹤跡，但卻少有農民從事專業的栽培。近年來，光復鄉太巴塱的阿美族人以現代化的經營管理方式栽培及改良，不僅使箭筍品質大幅提升，也克服了過去採筍不易的難題，至今太巴塱已成為最著名的箭筍產地。

花蓮箭竹筍產地有萬榮、光復、瑞穗等鄉，最近箭筍已紛紛冒出頭，無論是野生或是栽種的箭竹筍，都不需要施用化學肥料，因為箭竹筍從發芽破土到可以採收，只需短短幾天，菜蟲來不及偷吃，就已經採收了，所以箭筍沒有病蟲害也絕對沒有農藥殘留的疑慮。今年因氣侯的關係，產量有減少的趨勢，請各位好朋友，嚐鮮要快喔！