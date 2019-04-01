苦求「我懷孕了」仍遭5嫌10刀捅穿肺　女師全身血奇蹟保住胎兒

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國際中心／綜合報導

住在美國加州的亞裔女子譚雅（Tanya Nguyen）是一名學校老師，上個月20日她開車返家遇到5名年輕歹徒搶劫，雖然苦苦哀求自己懷有寶寶，仍遭狠捅10刀，其中一刀甚至刺穿肺部，幸好經過緊急手術保住一命，就連肚子裡的胎兒也奇蹟活了下來。當地警方事後已逮捕5名嫌犯，他們未來有可能面臨最高終身監禁等刑責。

綜合美媒報導，33歲的譚雅3月20日傍晚6點多開車返家時，剛停好車就被5名歹徒攻擊，她一再哀求「我懷孕了」仍遭連捅10刀，頭部也受到重創，牙齒甚至被打掉了2顆，全身是血倒臥在家門口。歹徒搶走車後一路狂飆，逃逸過程還與另一輛車發生擦撞。

▲譚雅經過緊急手術保住一命，腹中的寶寶也奇蹟存活。（圖／翻攝自gofundme網頁）

譚雅被緊急送到醫院，醫生經過檢查發現她的肺部被刺穿，必須立刻動手術才能保命，親友們得知消息還主動幫忙籌措醫藥費，幸好手術相當成功，不僅將她從鬼門關前救回，肚子裡一度失去心跳的寶寶也奇蹟存活下來。

譚雅歷劫重生後聽聞親友、學校師生在這段期間盡全力幫助，感動地錄製短片向大家道謝，也承諾自己一定會堅強度過難關。而加州警方目前已逮捕5名嫌犯，年紀最小的才18歲，最大的也不過25歲，他們除了受到謀殺未遂的指控外，還得揹上搶劫、肇事逃逸等罪，未來有可能得面臨最高終身監禁等刑責。