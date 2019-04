不選2020誤會一場？韓國瑜玩笑話引爆藍營壓力鍋

▲韓國瑜備詢 。(圖/地方中心攝)



政治中心/綜合報導



國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜選總統,韓國瑜至今未明確表態,韓接連以「to be or not to be」、自創歇後語「老鼠拖拖鞋,大的在後頭」以及高歌「堅持不考慮2020」等,事後都笑稱「只是玩笑話。韓看似雲淡風輕賣關子,卻掀翻藍營壓力鍋,不少人嗆2020非韓不選。近韓人士澄清這是玩笑話,誤會一場。

《聯合報》引述不具名親韓人士的說法強調,韓國瑜不會迴避他該承擔的責任,所謂不選2020是「誤會一場」。

韓國瑜前天在唱《堅持》歌名、當場唱「我堅持不考慮2020」,深夜更透過臉書、LINE發文「這4年的時間,我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力,讓大家看見高雄的成長與改變」。引發各界揣測,部分媒體解讀韓已表態不選2020。

據報導,近韓人士解釋,韓國瑜唱歌背景是在跟記者開玩笑的場合,叫大家別再逼他,先讓他把高雄市政做好;韓不會迴避任何他應該承擔的責任,但這個重責大任,不是他一個人能獨立解決的,需要群策群力,要有共同目標理想的人一起來奮鬥,他不管做任何決定,都會充分與黨內同志溝通跟討論。

韓國瑜今明兩天將首次向市議會定期大會做施政報告,藍綠黨團已積極備戰,韓國瑜選與不選,勢必成為市議員質詢焦點。韓國瑜暫定1日在市政會議後統一受訪。