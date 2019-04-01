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紅色福斯神停車！「長髮辣三寶」下車直衝對面壽司店…全場騎士傻爆眼

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生活中心／綜合報導

有這麼餓嗎？桃園市一名網友31日在等紅燈時，親眼看見對向道一台紅色福斯（Volkswagen）轉彎後，竟然就停了下來，接著一名長髮女駕駛下車去後座拿包包，就把車停在路中間直往對面的壽司店，等紅燈的所有機車騎士都看傻了眼，後方的白色轎車也停在斑馬線上，整起畫面曝光讓網友納悶：「女三寶怎樣都要吃到壽司嗎？厲害了。」

這段影片曝光在臉書社團「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」上，透過畫面可以看到，原PO駕駛的路況都好好的、非常順暢，一直來到同安街與大興西路一段的十字路口，這時一台紅色福斯從大興西路一段右轉，來到了同安街。

▲「長髮女三寶」為了要吃壽司，竟直接在路上停車。（圖／翻攝自「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」社團）

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▲▼「長髮女三寶」為了要吃壽司，竟直接在路上停車。（圖／翻攝自「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」社團，下同）

▲「長髮女三寶」為了要吃壽司，竟直接在路上停車。（圖／翻攝自「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」社團）

沒想到福斯轉彎後，竟然就在同安街停了下來，接著一名長髮女駕駛下車，開了後座的車門拿了包包後，就往對面的壽司店前進。她開的紅色福斯車就停在路口原地，完全把整條路當作是停車場，旁邊等紅燈的機車騎士都看傻了眼，而停在紅色福斯後方的白色轎車就卡在斑馬線上，完全無法前進，後方也開始有汽車正在「排隊等待」要轉彎進路口。

▲「長髮女三寶」為了要吃壽司，竟直接在路上停車。（圖／翻攝自「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」社團）

▲「長髮女三寶」為了要吃壽司，竟直接在路上停車。（圖／翻攝自「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」社團）

影片一出，網友們紛紛留言，也轉載至爆系社團蓋了將近280層樓：「哈囉？怎麼了」、「全台道路都是他家的停車位」、「稀有的三寶王終於出現了」、「我一定下車過去那家店找那車主大罵：乾零老雷，路都給妳就好了」、「豬走路我看過了，原來還有豬開車我沒看過」、「狂啊，究極三寶狸」、「雖然桃園壽司好吃，但是這樣也太誇張了吧」。

還有網友說：「這真的有點屌！結局太讓我意想不到了」、「這麼自私？沒人肉搜她？算她幸運」、「我會想把她的車開遠一點，讓她走遠一點，看她多懶惰」、「原諒他吧，說不定是這輩子最後一餐」、「後面那台傻眼」、「我看到笑歪了」、「三寶無極限啊」、「這種自私自利又無恥的人真的很多，台灣教育真的很失敗」、「支持三寶永久吊銷駕照」。

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關鍵字：三寶,女三寶,福斯,停車

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