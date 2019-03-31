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賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊

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▲▼賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼原PO不滿家門被擋住。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她30日準備帶著孩子出門時，發現家門口被一輛賓士堵死，讓她無法把娃娃車移出門外。沒想到，當她報警求助時，對方竟回「是他沒違規，而且妳可以正常出入」，讓原PO非常傻眼。

該名女網友指出，她30日上午11時準備推著娃娃車帶孩子出門時，竟發現家門口被一輛賓士車擋住，只留下一人可以擠出去的縫隙，讓她非常無言，「娃娃推車等於完全被卡死在我家裡面出不來，有寶寶根本無法出入。」

請繼續往下閱讀...

她立刻報警求助，但當下系統維修1小時，員警只能在中午12時候才能幫忙連繫車主；豈料，當員警到場時，也因停車的路沒有畫紅線，無法對該輛汽車開罰，「空間還是很大，可以正常出入」。

▲▼賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼由於現場沒有畫線，警方也無從開罰。

▲▼賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO無法接受員警的論點，開口質疑「要是寶寶有緊急狀況怎麼辦，娃娃推車都出不來怎麼辦」，只得到員警回說，「可是他沒違規，而且妳可以正常出入」，「真的緊急，就坐計程車啊！」讓她非常傻眼，「呃...大哥，計程車錢誰付？」

經過90分鐘的等待，賓士車主也現身表示，「我看裡面沒車啊，而且我只停一下下」。對此，原PO也大翻白眼，「裡面沒車因為我外出啊，你有想過人家進不來嗎？」「雖然裡面沒汽車但有娃娃推車啊，你卡死到推車都出不來，會不會太扯？」

網友看完紛紛留言，「超沒品，留個電話會要命嗎」、「沒畫紅線就是沒違規，有本事就找人申請畫紅線」、「申請畫紅線，下次直接拖吊」、「只能說現在沒水準的人最大」、「有錢買車沒錢付停車費的一堆」、「這樣沒違規，以後都這樣停好了」、「現在是在討論畫不畫紅線嗎？」

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關鍵字：停車,台中,爆怨公社

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