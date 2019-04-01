藍寶堅尼逆向對決油罐車！車主身分曝光　是台南石灰廠老闆

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台9線南迴公路3月31日上午發生一起車禍意外，一輛要價2千萬的藍寶堅尼超跑「小牛」疑因跨雙黃線逆向超車，不慎對撞中油油灌車，導致對方翻落3公尺深邊坡、四輪朝天。新聞曝光後，有網友起底車主身分，指駕駛是台南石灰廠的陳姓老闆，不僅財力雄厚，還曾擔任過藍寶堅尼車隊隊長。

原來，陳姓老闆剛買下這輛新的超跑，還在等檢驗認證領牌，但他為了慶祝買新車，特意申請臨時掛牌，跟其他車友相約到墾丁進行2天1夜車聚，從高雄車廠碰面後出發，不料3月31日回程途中行經台9線466.5公里處發生車禍，導致車頭全毀。

▲車禍發生後，陳姓駕駛一度受困車內。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

當時警消趕抵現場，發現超跑半毀緊靠在邊坡護欄旁，其中49歲陳姓駕駛卡車內，無法自行脫困，油罐車則是180度翻落下方邊坡、車底朝天，同時47歲曾姓司機困駕駛座動彈不得。

2人送醫後並無大礙，除多處擦挫傷外，陳男左手臂、右小腿骨折，曾男則是右小腿骨折，但這起意外導致路段大塞車，直到上午10點多車流才稍微緩解。

▲油罐車翻落邊坡，四輪朝天。

警方初步研判，是超跑跨雙黃線逆向超車，與對向油罐車發生碰撞，才導致油罐車失控摔落邊坡下，但詳細事故原因及肇責仍有待進一步釐清。

新聞曝光後，網友起底超跑車主身分，發現陳姓駕駛來自台南，目前是石灰廠公司老闆，資本額上看千萬，而且家中還有10多輛名車。

▲陳姓駕駛受傷送醫，由醫護人員包紮。（圖／東森新聞，下同）

有車友私下透露，陳男是前藍寶堅尼車隊的隊長，而且家中除了這次肇事的小牛外，還有法拉利等10多輛名車。

如今開心車聚遇上車禍，新車尚未領牌就撞毀，有超跑愛好者分析，這輛肇事超跑是小牛系列的LP640車款，造價約2000萬，但撞成這樣一般是不會修了，恐怕只能報銷。

▲相約墾丁車聚2天1夜，不料回程新車全毀。