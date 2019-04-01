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社會 社會焦點 保障人權

「姑丈有沒有想我？」清水惡火一夜毀家！屋主姊夫慟：才剛計劃要旅行

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▲▼台中清水火警，韋家一家人感情相當好，時常一同出遊。（圖／東森新聞）

▲韋家一家7口時常出遊，還會穿上印有「Family」字樣的家族T合照，一家人感情相當好。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台中市清水區五權路一棟透天民宅31日凌晨驚傳惡火，奪走了韋姓屋主與鄭姓妻子（皆42歲）2條生命，3名子女也遭濃煙嗆傷，目前仍在醫院搶救中。死者韋男的姊夫接獲噩耗後不敢置信，受訪時還不住嘆氣，哀傷地表示，火災發生前一晚他還到韋家商討家族旅遊事宜，氣氛和樂融融，而韋家最小的兒子見到他還不斷貼心撒嬌，頻問「姑丈！你有沒有想我？」怎料這樣平凡幸福的家庭，竟然一夕破碎。

台中市消防局指出，31日凌晨2時43分接獲火警通報，立即派員到場佈署水線灌救，並於3時03分迅速撲滅火勢，同時在起火的透天住宅3樓處救出屋主一家5口。警消表示，起火點研判為於1樓車庫後方，火勢延燒進1樓客廳後，2、3樓迅速佈滿濃煙；而5名傷者被發現時，屋主韋男（父）倒臥在3樓臥房浴室中，妻子鄭女（母）則趴臥在走廊，2人皆已沒有生命徵象，送醫後宣告不治，而3名子女（2男1女）則受困臥房內，目前僅長子（18歲）狀況較為樂觀，長女（17歲）、次子（16歲）仍在插管搶救中。

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲韋家暗夜惡火奪走2命，屋內也被燒得焦黑一片。（圖／記者莊智勝翻攝）

警方調查，韋家三代同堂，除了夫妻倆與3個孩子外，還有祖父母同住，一家7口相當和樂，臉書上還時常PO出家族出遊照，7個人清一色全穿印有「Family」字樣的家族T恤開心合照，臉上滿是幸福的笑容。親友表示，韋男與妻子目前在電子公司上班，收入相當穩定，而祖父母則在夜市裡經營寢具店，3個孩子同樣就讀清水高中，平常很乖巧懂事，只要一有空就會到夜市幫忙，分擔祖父母辛勞。

死者韋男姊夫接獲噩耗後趕到現場，不敢相信韋家已經燒成焦黑一片，一夕之間奪走2條人命；面對媒體採訪，韋男姊夫帶著口罩不住搖頭嘆氣，表示事發前一晚他還曾到韋家，當時一家人氣氛和樂，商討著接下來的家族旅遊行程細節，而韋家16歲的么兒看到他來時還相當開心，不斷抱著他撒嬌，頻頻問「姑丈！你有沒有想我？」但如今一場毫無預警的大火，卻讓過往幸福的這一切，瞬間幻化成泡影。

韋男姊夫難過地說，舅子一家人感情非常好，夫妻倆也很恩愛，家族也時常一同出遊，也一起去過巴里島度假；在火警發生前，孝順的韋男還自掏腰包送父母赴陸旅遊8天，怎麼會料到，年邁的雙親31日晚間再度返抵國門時，要面對的竟是白髮人送黑髮人的慘劇。

▲清水火災（打馬）。（圖／記者陳玉攝）

▲清水火災。（圖／記者陳玉攝）

▲死者韋男姊夫哀慟地說，前一晚還在討論家族旅行，怎料幸福的家庭竟會一夕破碎。（圖／記者陳玉攝）

現在韋家親友最擔心的就是3個孩子的狀況；院方指出，長女獲救時已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救才暫時保住一命，經初步檢傷，3人皆無明顯外傷、燒燙傷，研判是吸入過多濃煙導致嗆傷，目前僅長子生命跡象較為穩定、樂觀，長女與次子仍未脫險，還在插管治療中。

警消經初步勘驗現場後，確認起火點位於1樓，2、3樓則是遭到煙損，燃燒面積約50平方公尺，財損5萬元，初步研判疑似是電線走火，但是否有人為縱火可能，還需要再進一步鑑識釐清。

▲▼台中清水火警，韋家一家人感情相當好，時常一同出遊。（圖／東森新聞）

▲韋家3名子女目前僅長子狀況較為穩定，長女與次子仍尚未脫離險境。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,清水,火警,警消,家族旅遊

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