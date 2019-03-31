2020韓國瑜猶豫不決？　王世堅：在等郭台銘做最後決定

▲韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘近日搶攻社群媒體，據傳可能有意「選總統」，高雄市長韓國瑜日前受訪時沒否認，表示「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，引發外界猜測「韓郭配」可能成行。台北市議員王世堅31日表示，「唯一可以讓韓國瑜對2020裹足不前的因素只有郭台銘」，但韓國瑜是正神，郭台銘再怎麼會經營企業，終究只是財神爺。

針對郭台銘開設臉書跟Line@帳號，是否為2020做準備，高雄市長韓國瑜日前受訪時沒否認、只表示「要去問他本人」，還說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，引發外界猜測「韓郭配」可能成行。不過，韓國瑜昨用唱的回答「堅持不考慮2020」，並在臉書貼文表示，「就這4年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」。

對此，王世堅表示，韓國瑜目前對2020猶豫不決，「應該就是在等郭台銘做最後決定」，主觀是郭台銘確實有意願參選，客觀是指郭台銘是超大企業主，並非一般商人，與美國、大陸都有良好關係，「美國與中國不可能會贊成郭台銘選總統」，對美國人而言川普只能有一個，中國共產黨更是反資本家與財團，歡迎投資但不贊成選總統。

王世堅認為，「郭台銘是財神沒錯，但韓國瑜才是正神，郭台銘再怎麼會經營企業，終究只是財神爺」，他表示，韓國瑜原先可能會顧忌自己在高雄市長任內不到半年，選總統沒有正當性，但韓國瑜日前出訪回台，機場湧入上千名支持者接機，強調這樣的場景只有「迎媽祖」可以比擬，就算是鐵石心腸的人也會軟化，且就連朱立倫都已經繳械了，他想唯一可以讓韓國瑜裹足不前的因素只有郭台銘。