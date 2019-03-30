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「延伸島嶼生命線」　星星兒家庭府城天險海岸植樹為台灣守護！

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▲台南市永福國小自閉症巡迴班星星兒家庭40多人，參加鹿耳門天后宮旁「府城天險」的南側海岸與各單位一起植樹護地球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小自閉症巡迴班星星兒家庭40多人，參加鹿耳門天后宮旁「府城天險」的南側海岸與各單位一起植樹護地球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自閉症巡迴班的孩子們，從17年前開始，歷經4位市長期間，年年參與植樹護樹活動，本次「植樹護樹的園藝治療課程」的祈福活動，有星星兒家庭40多人自動報名參加，地點在鹿耳門天后宮旁「府城天險」的南側海岸與市府各機關、中油、台銀、民間社團、台南市童軍會、慈心基金會等團體一起植樹護地球。

永福國小特教老師們，曾號召參與植樹祈福的星星兒家庭們，日前都「自動歸隊」，包含永福、安慶、協進、崇明、大光國小等學校的星星兒參與，其中年紀最長者目前都已自立生活工作多年了，還有現在正在唸大學和高中職的星星兒也都自動報名參加！值得一提的是，今年是17年來第2次使用「水寶盆」植樹，而且植栽還是在保安林的沙灘地上。

▲台南市永福國小自閉症巡迴班星星兒家庭40多人，參加鹿耳門天后宮旁「府城天險」的南側海岸與各單位一起植樹護地球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福星星兒家庭從去年開始，在慈心有機農業發展基金會愛心志工的帶領下，使用環保材質的「水寶盆」來協助植栽的成長，同時和慈心志工們共同響應聯合國環境署（UNEP）主辦的「兆樹計畫啟動」。由於多了一道植樹護樹節水的程序，要挖土的樹洞比以前多且深，也讓星星兒和家人與老師在沙灘地上來回奔波，學習新的植樹技巧，有些感覺統合失調的星星兒踩在容易陷下去的沙地上，真的讓家長老師很擔心會無法在活動進行中，克服本身情緒行為和溝通能力有限的困難。還好，在所有特教老師和志工家長的鼓勵下，星星兒們如同以往，奮力完成老師給的任務，讓參與的家長老師們大感辛慰！

安慶國小的特教老師彭麗蓉則說，星星兒雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性的設計，讓不會說話的植物和星星兒做生命的互動，進而促使星星走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，最後就是要讓星星兒每個都可以成為植樹護樹愛環保的小達人 。「透過和大自然接觸，基本能力提昇了，也促進了人際關係的發展」一位參與植樹的星星兒李姓家長說。

▲台南市永福國小自閉症巡迴班星星兒家庭40多人，參加鹿耳門天后宮旁「府城天險」的南側海岸與各單位一起植樹護地球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於去年就開始使用「水寶盆」在沙岸植樹，有學習經驗的星星兒就帶著今年的新手一同植樹，多年的社會技巧訓練終見成效！大太陽底下，幾個星星兒們更是忙到汗流浹背，大家都直呼真的是在『沙灘植樹，創造十年全球「兆樹」奇蹟』！更有肯納青年老早就查好歷史研究資料，得知台南海岸沙灘地近年來大量流失的主因，就在植樹活動中一面植樹一面唸著在家中學校如何節水，如何用植樹保護流失的國土，把近幾年來上的「環境教育」課程一一的在植樹會場中具體實踐！

今年還廣邀請星星兒家庭中的阿公級長輩出席參與本年度的「祖孫家庭日」活動 ！來自安平的張氏一家人更是年年參加不缺席，多年來大家對於護樹都有一股志同道合的情感。

今年分組前往多年來進行植樹的地區，例如：安平漁光橋旁、南區黃金海岸邊、海景天橋、四草鹽田、安順史博館、嘉南大圳、台江國家公園、巴克禮公園、七股濕地、後壁蘭花園區、學東公園和台江大道等處，實地進行觀察樹苗的成長過程，守護多年來植樹的成果，星星兒們就在植樹會場中用連續17年來的初衷一同植樹「節能減碳愛地球」，也用具體行動響應「行走台灣千里步道，去除外來種樹」與「非核家園」的活動，更是星星兒走出自我世界，融入社群最佳的「園藝治療」課！

永福特教老師賴育誠則說，在星星兒們的提議之下，多位肯納青年於植樹後，也約好下回要和家人朋友到附近的鹿耳門天后宮、鎮門宮許願參拜，也祈求人類別再破壞地球環境，讓老師們大感辛慰，因為孩子們在十多年間如同當初親手植下的樹苗一下都長大了！也都沒忘記當年大家說好要在一年一度的植樹月，一同植樹祈福，永續護樹，保護環境的承諾！

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關鍵字：星星兒,府城天險,海岸,植樹

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