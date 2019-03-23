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三連霸！　永福星星兒組織聯隊扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

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▲永福自閉巡迴班星星兒聯隊，第3次參與扶輪盃身障拔河賽，國小組獲得全市冠軍，完成三連霸。（圖／記者林悅翻攝）

▲永福自閉巡迴班星星兒聯隊，第3次參與扶輪盃身障拔河賽，國小組獲得全市冠軍，完成三連霸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

永福自閉巡迴班星星兒，在「持續運動」提昇專注力和情緒管理方面獲得很大的進展，3月23日第3次參與扶輪盃身障拔河賽，永福國小聯隊參與國小組獲得全市冠軍，完成三連霸！

國小組亞軍則由首次參與的安慶國小鐵金鋼隊獲得，國小組第3名則是大光國小天使隊。永福星星兒們大大得到鼓勵，平日的運動訓練終於得到佳績，當獎項公佈時，大家都興奮得手舞足蹈起來，超級感動！在場的家長和老師則是平時訓練的最佳推手，加油的比參賽者還緊張！

23日參與比賽共有12隊，6個社福單位和6校分屬智能障礙、自閉症、聽語障、精神障礙等4大障別身障人士參與，部分參與單位人數較多，還分成兩隊區分成2個場次和別單位捉對廝殺，約有2百人參與本次年度身障拔河盛會。

永福國小楊淑晏校長說，永福星星 幫聯隊參與扶輪盃身障拔河賽國小組10位小選手，分別來來自永福、協進、博愛等3校的星星兒組成，由於都是永福自閉巡迴輔導老師，前後期輔導的星星兒，雖然分屬各校，但在特教老師們的串聯下，就算是平常沒有在同一學校學習，經由老師一致性持續性的提供各種特教方案的治療課，「用運動學專注」的這門外加潛能課程，就在23日的扶輪盃身障拔河賽中看到具體成效！

安慶國小的特教老師彭麗蓉也說，剛開始從事體能練習時，很多自閉兒都很怕大量流汗引起的觸覺敏感問題和「感覺統合失調」等各方面的問題，也有孩子不喜歡運動、情緒不佳、專注力不足，就和永福自閉巡輔老師立即調整課程，教孩子們從「怎麼安全的運動」，到提昇肌耐力體力，甚至為了聽清楚運動時的指令，專注力和情緒管理能力也大幅提昇，連「腦力」也得到提昇，而且運動走到戶外，也順便進行人際關係的訓練，參與比賽時也要練練膽量不能怯場，還要有團隊默契！

永福自閉巡迴班賴育誠老師說，希望形成正向「善的循環」，感謝各界引薦社會資源協助特教生潛能開發課程，讓孩子們在未來有足夠的能力可以自立生活，在場親師生特別感謝扶輪社的愛心人士的幫忙，也期待有更多社會資源持續協助特教生的發展！

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