屏東最大場植樹贈苗活動　3/23登場可網上報名

▲屏東最大場植樹贈苗活動，將於3月23日登場。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東最大場植樹贈苗活動3月23日上午9點，在屏東台糖縣民公園登場，將種植0.663公頃，水黃皮、珊瑚樹、風鈴木等412株苗木，並贈送桂花、含笑花、黃梔花等共1千800株苗木，另有互動遊戲、有獎徵答、DIY等活動。

今年屏東林區管理處與台糖公司屏東區處等單位舉辦「延伸島嶼生命綠 活化棕地成綠地」屏東區域植樹活動。

台糖縣民公園原為台糖紙漿廠廠區，在都市計晝分區中以棕色表示，隨著時代變遷，現已成為民眾休閒好去處的縣民公園，更是屏東首座大型鞦韆的共融遊戲場，深受民眾喜愛。

為了增加公園的綠蔭並提供豐富的視覺享宴，屏東林管處規劃水黃皮、珊瑚樹、風鈴木、苦楝、阿勃勒等四季不同的觀花、觀果、觀葉植物，並透過植樹活動進行生態複層林營造，將原為工廠用地的「棕地」活化成為「綠地」，除了提供民眾多元的休憩空間，也可做為動、植物棲息生態廊道，更可建構屏東市殺蛇溪水岸綠廊，改善高屏地區的空氣品質。

當天除了植樹，另有桂花、含笑花、黃梔花、野牡丹、蘭嶼羅漢松、龍柏、黃金側柏、長紅木8種共1千00株的樹苗送給到場參加的民眾，只要植樹後交回植樹工具；或至指定粉絲專頁留言；或憑當期紙本發票或列印之電子發票2張，即贈樹苗1株，並記得自備盛苗容器或環保提袋，一起響應環保愛地球。

當天還有互動遊戲、有獎徵答、DIY等活動，只要事先上網報名參加植樹活動，就贈送屏東林管處製作的植樹紀念帽1頂，活動報名網址為https://goo.gl/jN2Urb。