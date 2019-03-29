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河北截肢老兵爬行植樹18年種1.7萬棵：我覺得身體還可以

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▲河北退伍軍人馬三小種樹。（圖／翻攝自《中新社》）

▲河北退伍軍人馬三小18年來堅持種樹。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

河北省井陘縣退伍軍人馬三小雙腿因病截肢，但是他18年來以雙手爬行上山，進行荒山綠化工作，在太行山脈種植了1.7萬多棵樹，並且除非為了賑災和慈善，他堅持不賣樹，把種樹看成自己的事業，他說，把這些樹看成了自己的孩子，「我覺得我身體還可以，還能再種個18年咧！」

《中新社》報導，今年70歲的馬三小生於1949年，20歲的他於1969年入伍服役，成為一名偵察兵，在一次部隊組織的活動中，馬三小意外感染了敗血症，由於不能繼續適應部隊的節奏，他於1973年退伍返鄉，之後雙腿陸續截肢。

▲河北退伍軍人馬三小種樹。（圖／翻攝自《中新社》）

▲馬三小（右下）曾服過兵役。（圖／翻攝自《中新社》）

失去雙腿的馬三小一度失去求生意志，後來在一次無意的機會，他看到山東農民植樹致富的故事，定下了植樹的目標，沒有水，就靠自己提；機器上不了山，樹苗就靠自己背；土裡碎石多，挖坑全靠雙手刨，好在第一批種下的37棵楊樹次年全部成活了。

▲河北退伍軍人馬三小種樹。（圖／翻攝自《中新社》）

▲河北退伍軍人馬三小種樹。（圖／翻攝自《中新社》）

原本想賣樹賺生活費的他，後來改變了主意，「政府的領導和我談心了，說荒山植綠是造福後代的事，我種的樹意義很大，能防風固土，賣了有點兒可惜；另外，種樹多了，我也把這些樹看成了自己的孩子，自己的兵，砍了賣掉，捨不得啊。」種樹18年，馬三小老人只賣過11棵樹，一次是為汶川地震捐款，另一次則是為患病困難學生募集治療費。

對於馬三小來說，種樹已經成為他的事業，「我向志願者和媒體保證過，生命不息，種樹不止。雖然我老了，但我相信以後會有人接我的班，把樹種下去的。我覺得我身體還可以，還能再種個18年咧！」

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關鍵字：馬三小,植樹,造林

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