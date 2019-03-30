「他們回頭找我…還稱讚」跟她約砲後…男就結婚　29歲女哀嘆

圖文／鏡週刊

大學畢業後，我跟交往4年的初戀男友分手。原因是我爸在我5歲過世，前男友媽媽覺得單親家庭不好，還說我長得胖又不好看，冷言冷語讓我很沒自信；另外，我和前男友是彼此的第一次，對性愛不熟，我從沒高潮過，也不懂做愛有什麼好玩的。

分手後，我在網路認識一個男生，初次見面就發生關係，他會前戲，讓我高潮，也讓我知道性愛很有趣，後來他不太回我訊息，原來他不是想交往，只是想約砲。我當時罪惡感很重，無法接受自己跟初見面、不是男友的人上床；但姊妹淘告訴我，單身約砲這件事沒有錯，不用把自己想得那麼糟糕，至少我沒有傷害到人家。

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我享受到性愛後，有點性愛成癮，至今約過40幾個砲友。男生想做愛時，就會開始稱讚女生，我很享受這些稱讚，可以從中得到很多自信，雖然回想起來覺得很空虛。

我約砲很專一，一段關係結束才開始另一段，這過程中也有在找男朋友的影子。我爸過世得早，我從小就渴望婚姻，希望有個完整的家庭。以前常聽朋友說跟伴侶性事不合，我覺得好可惜，加上我自己和前男友的經驗，就覺得性事要合很難，所以從砲友去找男友，應該是可行的。

但約砲的後遺症是，我不相信男生，我不確定他們對妳的心態是什麼，所以越約砲越難交到男友。現在還有很多砲友回來找我，他們說，很少遇到一個女生不吵不鬧的，就是好吃不黏牙的概念，我覺得那對我也是一種稱讚，好像在說我懂事。

有次朋友問我，怎麼妳都沒有發展成長期的砲友關係？我想想，通常男生跟我發生關係後，不是交了女友就是結婚，我覺得自己好像倒數第二個砲友，哈哈，我也祝福人家啦，只是覺得自己有點悲哀，別人都可以得到幸福，我怎麼都沒有？

我原本以為不吵不鬧是成熟的表現，後來漸漸發現那是傷害我的東西，因為女生要吵才會有糖吃，但我就不是那種人啊。還是，我還沒找到能讓我吵鬧的男人？

小甜寶，29歲，台北人，服務業



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