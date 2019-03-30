爆乳妹狂搖99下！台中「美尻」夜店嗆：強勢回歸　不到一天就取消復業

▲台中夜店不到一天又取消復業。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／台中報導

台中一間知名夜店X-CUB在2018年才因表演尺度太大被警方盯上，之後又因為舉辦活動，露骨廣告詞「解放你全身最硬的地方」遭判拘役，之後又主打「全台最強美尻舞團」攬客，因此再次被警方盯上。隊此，該夜店才在29日發公告表示4月2日將重新營業「強勢回歸！」，但同天深夜11時許，卻又臨時道歉取消復業。

由於X-CUBE在2月28日時，發生安管與酒客的大亂鬥，各地也陸續發生鬥毆情事，在中央要求下，各縣市警察局均加強臨檢特種營業場所，並要求業者自律簽下承諾書，不得再發生鬥毆等違法情事，否則警局長可能「換人做」。而X-CUBE不堪警方頻繁臨檢，只好暫時停業避風頭。

▲警方日前加強臨檢。（圖／記者陳玉翻攝）

對此，該夜店29日下午在臉書發布特別公告，高調指出將在4月份春假期間重新營業，並列出4日、6日兩天的主打活動，將「強勢回歸」，但不到一天，臉書上卻又再次公告「暫停復業」並道歉表示，「因員工情緒控管問題殊值檢討，其新聞畫面所造成社會不良的觀感，在此表達最高歉意」，同時也取消4月2日的復業決定。

這間知名夜店以敢玩著名，先前就因鹹濕影片流出引起熱議，影片中一名只穿馬甲的20歲長髮爆乳女舞者坐在一名男子腿上，引導男客用手狂揉雙峰99下，對方下半身也配合抖動，而當時主持人還在一旁大喊：「抖手、抖你的手，小隻馬會旋轉！」，現場氣氛嗨爆，但卻也因此被警方盯上，而女舞者、主持人、活動企劃人事後也都分別被判刑。

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