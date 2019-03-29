台中單親爸「認命不認輸」！25元玉米擺攤養一家五口…歉收改賣社頭襪

▲李爸爸的2個小孩很懂事，會在放學後直接去幫忙爸爸擺攤。（圖／翻攝自李先生臉書）

生活中心／綜合報導

台中一名李姓單親爸爸在工地摔傷腿後，為了養活身體狀況不佳的年邁雙親和就讀小學的兒女，改打零工和擺攤賣玉米為生。雖然李爸爸在2018年得到網友們的幫助，日子好轉一些，卻又因為近日玉米缺貨而頓失收入，只好改賣襪子，等到玉米收成、價格穩定後，再擺出2樣商品一起賣。

「因為我要養家養小孩養父母，所以堅持著認命不認輸」，儘管一家五口住在連1萬元月租都難以負擔的老公寓裡，李爸爸仍然努力在復興路5段、福仁街口擺攤販賣一根25元的現煮玉米；兒子和女兒也會在放學後主動幫忙爸爸。

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李爸爸自從在工地摔斷腿後就很難找到工作，2018年中，因為老父親的膝蓋需要動手術換人工關節，加上老母罹患失智症，2萬元醫藥費沒有著落外，又無法申請低收入戶補助，只好擺攤賣玉米，卻又經常遭人檢舉開單。

▼就讀國小的兒女幫單親爸叫賣「25元現煮玉米」。（圖／翻攝自李先生臉書）

▲李爸爸在臉書PO文，希望大家能幫忙分享和購買自家商品。（圖／翻攝自李先生臉書）

當時一名熱心的網友知情後，便把李爸爸擺攤的地點分享到網路上，希望大家有機會能去和他買玉米，幫助一家人的生活。時隔1年，李爸爸的生活又再次因為玉米供貨短缺而陷入困境，只好在同個地點改賣襪子、手機指環扣和暖暖包貼補生計。

「每天都試著努力要把家裡生活改善好」，李爸爸在臉書宣布自己轉賣襪子的消息，「至少我不騙不搶，靠自己腳踏實地賺錢」，希望網友們能幫忙分享。不少網友在李爸爸的貼文留言，「加油」、「你是堅強的爸爸，堅持住啊」；也有網友分享擺攤的消息，希望能再次幫助李爸爸度過難關。

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