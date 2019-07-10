少女「抖內」知名網紅　砸錢換號碼　她後悔：從沒接過電話

▲塞巴斯蒂安．莫伊（Sebastian Moy）是抖音網紅。（圖／翻攝自Tik Tok／Sebastian Moy）

國際中心／綜合報導

住在英格蘭西北的12歲少女克萊爾（Claire）是抖音（Tik Tok）網紅塞巴斯蒂安．莫伊（Sebastian Moy）的粉絲，她送出一件49英鎊（約台幣1900元）的禮物表達崇拜，之後收到要求，以贈送100英鎊（約台幣4000元）的禮物換取電話號碼，不敵誘惑照做後，撥打電話卻無人接聽。

抖音是日前成長最快的社交媒體，吸引16至24歲的年輕族群，也成就不少知名網紅。莫伊是一位美國的youtuber，擁有38萬訂閱，在抖音上更有430萬名粉絲。根據BBC報導，12歲的少女克萊爾在抖音上送莫伊49英鎊的禮物，嘗到甜頭後的莫伊竟獅子大開口，要求她送禮來換取自己的電話號碼。

這種網紅用電話號碼當作條件，來交換禮物的方式在抖音上非常常見，克萊爾便不疑有他，砸下100英鎊「抖內」來換號碼。但事後這名少女透露，她後悔花錢來獲取網紅的電話號碼，因為他從來都沒有接過電話。

▲塞巴斯蒂安．莫伊（Sebastian Moy）的抖音影片吸引許多粉絲。（圖／翻攝自Tik Tok／Sebastian Moy）

抖音公司表示，應用程式最受16至24歲的年輕人歡迎。雖然抖音要求使用者必須要滿13歲才能發佈內容，但因為審查機制有很大的漏洞，不少人謊報年齡就能取得使用資格，在未成年用戶使用上藏有社群風險。

另外一位粉絲向BBC透露，她曾用500到600英鎊（約台幣2萬至2萬4千元）在抖音上送禮給喜愛的網紅；20歲的里斯（Rhys）不知不覺花了1000英鎊（約台幣4萬元）送禮。他表示，在抖音上送禮有點像賭博，很容易上癮，當時他完全沒發現任何問題，後來才覺得根本不值得。

25歲的波蘭雙胞胎內法蒂（Polish）兄弟在抖音上擁有250萬追蹤者，他們向BBC表示，他們定期會收到粉絲的禮物，當收到年紀很小的粉絲禮物時，會感到內疚，但卻無法阻止這些粉絲，因為直播不只是為了錢，也為了吸引更多觀眾。