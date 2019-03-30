馬杜洛政府宣布「褫奪瓜伊多公權15年」　紅十字會將救援委國

▲ 委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政府28日宣布，將反對派領袖、國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）褫奪公權15年，期間他不得擔任公職。對此，瓜伊多反擊道，馬杜洛政府並不合法，因此褫奪公權不具法律效力，「我們會繼續上街抗議」，設法推翻馬杜洛。

委國國會目前由反對派掌控，瓜伊多今年1月宣布成為臨時總統，獲得了美國等50國的支持。BBC指出，如果瓜伊多決定在國會現任任期結束時重新參選，那麼這項禁止他擔任公職的決定將會生效。

▼ 瓜伊多與妻小。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）



委國審計長、馬杜洛盟友阿莫若索（Elvis Amoroso）宣布這項褫奪公權的決定。他表示，瓜伊多的個人財務報表中有不一致之處，瓜伊多2015年當選國會議員以來，赴國外旅行90次，總開銷預估9萬4000美元（約新台幣282萬元），但卻一直沒解釋清楚出國旅行的經費來源。

瓜伊多的幕僚長馬雷羅（Roberto Marrero）21日遭到委國情報人員拘捕，引發國際關注。據CBS報導，馬杜洛與瓜伊多的鬥爭加劇了委內瑞拉的動盪情勢，該國本月初經歷了史上最嚴重的大停電，而本周再度停電，數百萬人遭受影響，商業活動也大受打擊。國際紅十字會（Red Cross）宣布，將於兩周內開始在委國配發人道援助物資。