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委內瑞拉盟友來救援！俄羅斯2軍機抵首都機場「履行軍事合約」

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記者錢玉紘／綜合報導

委內瑞拉媒體報導，兩架俄羅斯軍用飛機於23日降落卡拉卡斯（Caracas）附近的邁格狄亞（Maiquetia）機場，另外有約100名俄羅斯軍人以及一名高階軍官也搭機抵達，俄羅斯媒體《Sputnik》指出，這些部隊是被派去「履行技術軍事合約」。

在委內瑞拉的獨立記者梅約加（Javier Mayorca）於自己的推特上提到，兩架俄國的飛機抵達邁格狄亞機場，分別是一架安托諾夫124型（Antonov-124）運輸機與一架小型噴射機，且俄羅斯動員局的武裝部隊負責人唐克希庫羅夫（Vasily Tonkoshkurov）將軍率領大約100名軍人，與約35公噸重的裝備一同下機。

另外，在社群媒體流傳的照片中也可以看到，有著俄羅斯國旗的軍機停在停機坪上，旁邊則是有俄羅斯軍隊集結。委內瑞拉當局目前還未證實這項消息，俄國駐卡拉卡斯大使館也拒絕針對這項報導發表評論，但俄國軍隊疑似在委內瑞拉一事已被俄羅斯和委國媒體廣為報導。

委內瑞拉國內的政治亂局還未平息，美國、中南美洲以及歐洲各國都表態支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為委國臨時總統，而俄羅斯長期都是現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府最主要的盟友，提供該國數10億美元的經濟援助，資助石油和軍事工業，俄國先前也曾表態，反對美國制裁馬杜洛。

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關鍵字：委內瑞拉,政變,瓜伊多,俄羅斯

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