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慧眼看天下／委內瑞拉大停電　末日般悲慘世界　

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

南美洲委內瑞拉的石油蘊藏量是全球第一，但現在卻民不聊生，過去一周發生大規模無預警停電，幾乎全國都陷入一片漆黑。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，停電後委內瑞拉彷彿回到原始人時代，天氣炎熱使得食品腐爛，入夜後陷入黑暗的地區有盜匪打劫超市或店家，網路、交通與物流系統停擺，醫院很難維持重要設備的運作，導致病人不幸死亡，但政府始終無法具體說明事故原因而引發民怨，外界也形容委國為已陷入人道危機之中。

嚴震生補充，在停電事故發生後，委內瑞拉總統馬杜洛在推特上發文痛批，停電是美國主導的破壞行動，而同一時間，由美國支持1月間自立為臨時總統的反對派領袖瓜伊多，抵達委內瑞拉國民議會開會，瓜伊多要求議員們針對長時間大規模停電宣佈國家進入緊急狀態，以便國際援助進入。

另外看到2月底的川金二會，在未達成協議的狀況下草草結束，現在外界把眼光放到川習會，而日前傳出川習會不會在之前傳出的3月底舉行，可能要到4月才有機會。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，先前習近平原訂3月完成訪歐行後，直接飛往美國與川普見面，簽署結束兩國貿易戰的協議，但根據消息人士透露，習近平已經放棄了這個計畫，轉而希望在4月底正式訪問美國。

嚴震生分析，在美國總統川普與北韓領導人河內峰會破局後，美中雙方對貿易協議都更為謹慎。中方看到川金二會失敗，他們也擔心習近平如果興沖沖來到佛州海湖莊園，卻換來川普突然翻臉走人，沒有簽署貿易協議，這會是一場外交災難，也會給習近平極大難堪。而目前美中談判最大障礙在於如何落實，美國提出要保有提高關稅的權力，如果中國大陸違反協議，美國仍會實施制裁，但中國不得報復，而中方也批評美方的要求侵犯主權。

川普現在在國內日子也不好過，嚴震生表示，民主黨主導的眾議院，對川普發動鋪天蓋地的新調查，希望找出川普是否涉及妨礙司法、貪腐和濫用職權，這些調查確證可能成為彈劾川普依據，並在2020年大選不利川普連任。即便目前距離美國總統大選正式開跑還剩約1年半時間，但已經有15人投入民主黨黨內初選，其中包含民主黨新星歐洛克。歐洛克在去年的期中選舉裡，差一點擊敗共和黨強敵克魯茲。那一仗雖失利，但歐洛克在德州的成績卻比任一位民主黨都來得亮麗。善用媒體宣傳，形象總是能量滿載的他使全美民主黨員眼睛一亮，外界將他譽為歐巴馬接班人。

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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,話題面對面,委內瑞拉,川習會,彈劾

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