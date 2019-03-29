北市長選舉無效案5月10日宣判　丁守中：大家都在見證

▲丁守中選舉無效之訴，將於5月10日宣判。（圖／資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效訴訟，台北地方法院29日召開言詞辯論庭，也是一審最後一次開庭。丁守中親上火線，與律師團舌戰中央選舉委員會、台北市選委會代表及律師，全案定於5月10日宣判，是否出現逆轉結果，恐牽動2020總統大選，各界都在關注。

開庭時，丁守中提出幾項爭點，包括「投票所」範圍，「到達投票所」的定義，強調投票時間截止，未進入投票所領票的，在外頭排隊的，就不應該繼續投票，造成插隊等狀況不斷。

另外，中選會違法以新聞稿的方式，發布准許投票時間延長，甚至出現一邊開票一邊投票，排隊民眾還可以邊看電視報導或評論邊等投票的情況，都大大影響選舉結果，造成棄保效應「如果法官認為這樣的選舉有效，那就請2020總統大選也如此炮製。」

法官則問到，主要爭點在4點過後投票所外還是大排長龍「你們事前都沒有預料這種情況嗎？」中選會法制處科長唐效鈞表示，大選綁公投是選前1、2個月才確定，模擬時僅設定5公投案，才會估算1人從領票開始大約需2分半時間，不會有太嚴重的延遲，但公投門檻低，到變成10案時已經來不及因應，只能盡力宣導。

至於選舉無效，必須有足以影響選舉結果的條件，例如當選變落選、落選變當選，才能避免落選的隨便就提出訴訟，影響結果。且丁守中未能確切證明有何舞弊情形，足以改變選舉結果，法官應駁回。

台北市選委會委任律師盧柏岑表示，並沒有所謂的棄保效應，因為無論是從開票、得票率來看，許多投開票所都是「姚升柯降」，且丁守中的票數都保持上升的情況。至於爭執的投票所範圍、能不能拿手機，這些都是未來需透過立法制定，現行選務機關依舊得遵循規定，不應在競賽中改變規則。

開庭結束，丁守中強調「這一頁在我們選舉史上是非常重要的，未來中華民國可不可以一邊開票一邊投票，由法官來決定，大家都在見證。」

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