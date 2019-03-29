丁守中：人生本來就不公平　北市長選舉無效辯論親上陣

▲台北市長選舉無效之訴進入言詞辯論階段，丁守中在律師陪同下出庭。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

2018年九合一大選，台北市長部分，落選的國民黨提名人丁守中提出選舉無效之訴。歷經4個多月審理，29日進入言詞辯論階段。丁守中親自出庭，發表千字言，引用美國德州女州長所言「人生本來就不公平，所以政府要公平」延伸司法更應該要公平，希望法官判決選舉無效，寫下一頁歷史。

丁守中表示，打這場官司並不是為個人，任何人都不能藉行政職務優勢，任意違法，尤其不能破壞選舉制度。但此次選舉，「邊看轉播開票邊投票」的情形，不僅成了國際笑話，他當了20年的立法者、政治研究所教師，應徹底遏止行政部門挾執政優勢，違法影響選舉結果。

至於哪些部分違法，丁守中總結4個多月來律師團辯護重點。其一是中央選舉委員會違法僅以一新聞稿，自行創設變更投票所空間範圍。根據《公職人員選舉罷免法》規定，投票所空間範圍，應該是「自選舉人進入領取選舉票時的空間起算」，但當時投票截止時間到了，投票所外大排長龍，卻不見管理員、監察員出面制止、要求未進入投票者退出，或收回選票。

至於「已於規定時間到達投票所尚未投票者，仍可投票」的但書，指的其實僅適用於已進入投票所領取選票的民眾。

另外，中選會發布的新聞稿，並未經過委員會決議，已經違反《選罷法》規定，等於中選會明知新聞稿發出，定會導致投票時間延長，卻「什麼都不做」，沒有配套措施延遲開票，或起碼要求NCC通令媒體，投票未結束前不得評論、報導，結果全台北市1563個投開票所，有半數以上，近14萬的民眾出現一邊看開票、一邊看投票的荒謬情形。

丁守中再指出，台北市選委會在選務工作上也出現諸多重大瑕疵，例如民眾蓋手印投票，卻沒有管理員或監察員蓋章核可；4點以後還有民眾不斷加入等待投票的隊伍當中，使得人龍更長，中選會、北選會怎麼可以說沒有影響選舉結果？

更不用說，若依中選會和北選會的標準，等待投票的隊伍也列入「投票所」範圍，那一邊看開票一邊等，不就也等於在票匭內邊滑手機邊投票？且經過調查，影響所及高達780個投票所，當然達到「足以影響選舉結果」的條件。如果法官也認為選舉還有效，那就請2020年總統大選也如此炮製。

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