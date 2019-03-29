開創青埔和觀音區新未來　桃42線月桃路拓寬第一標開工

▲ 桃42線月桃路拓寬第一標開工。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由高鐵青埔特區內、直通桃園觀音草漯區的「桃42線（月桃路）道路拓寬工程第一標」，29日舉行開工典禮。市府新工處指出，該工程總經費約13.4億元，預計明（2020）年底前完工，第二標、第三標工程也會盡快開工，同時配合「草漯新市鎮」都市計畫，串聯生活圈交通，提升居民生活品質。

由於，桃42線（月桃路）道路拓寬工程攸關著青埔與觀音區的交通暢通，市長鄭文燦、議長邱奕勝及中壢區多名市議員都到場參加。鄭文燦指出，「桃42線月桃路拓寬工程」為連接桃園高鐵青埔站至觀音區的重要道路，全長約5.7公里，工程將分為3標施作。

▲ ▼桃42線月桃路拓寬第一標開工。（圖／桃園市政府提供）

第一標施作範圍由中壢區山東路至中壢區領航北路二段，將原路寬5至12公尺拓寬為20公尺，設置雙向兩車道及人行道，施作道路、排水、景觀及4座橋樑等工程項目。第二標施作範圍為中壢區山東路拓寬至觀音區廣大路，工程經費約新台幣4.3億元，預計今（2019）年8月完成細部設計後，進行土地協議價購；第三標施作範圍為觀音區廣大路至觀音區福山路（連結桃42線至草漯重劃區），工程經費約1.25億元，預計今年6月完成定線。

市議會議長邱奕勝表示，市府將草漯地區納入「桃42線月桃路道路拓寬工程」非常具有前瞻眼光，月桃路經歷4年時間，將原路寬5至12公尺拓寬為20公尺，今（29）日第一期開工，未來第二、第三期工程將接續進行，開創青埔地區、觀音區的新未來、新氣象。