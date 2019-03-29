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衣航空難調查報告出爐　「防失速系統壓機頭往下」送157人命

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▲對於衣索比亞航空失事一案，波音公司表示將升級MCAS。（圖／翻攝自路透）

▲衣索比亞航空空難報告出爐。（圖／達志影像／美聯社下同

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX本月10日起飛不久後墜毀，造成機上157人罹難，牽連出波音公司對此型號的飛機掌握相當低，近日調查報告出爐，根據外媒消息人士指出，初步結果是客機的防失速系統自動啟動，導致機頭往下墜釀成悲劇。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）28日公布初步調查結果，並且比對去年印尼獅航空難是否有相似之處，發現都是因為波音737 MAX客機上有的「機動特性增強系統」（MCAS）的自動防失速系統出現問題，感應器讀數出錯，最後導致系統一直將機頭向下壓，正副機師也無法手動操作，最後釀成空難悲劇。

此外，早先獅航空難最主要的原因也是因為該系統迫使飛機機頭下降超過24次，最後釀成悲劇，所以在調查方向上，專家直接朝系統問題去調查；更另外翻出駕駛此型號的機師僅需要用iPad上一小時的教育訓練，軟硬體上弊端相當多。

▲▼衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）空難飛機殘骸。衣航空難。（圖／路透社）

▲波音被要求升級系統。

就在衣索比亞航空失事後，全球有向波音購買該機型的國家，紛紛宣布暫時禁飛，直到波音公研發出新的防失速系統更新，包括讓MCAS事先讀取多個攻角感應器數據，才自動將機頭壓低，而且不會持續壓低，也會限制飛行改動的幅度，但飛行狀況還需觀察。

如今調查結果出爐，在獅航空難時就約有30名家屬對波音提告，專家表示，隨著真相大白恐怕會有更多空難家屬希望得到一個交代。

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