▲ 海洋委員會暑期「徜徉菊島、體驗海巡」，4月1日起線上報名。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

為使青年學子體認海洋權益、海洋環境、生態保育與資源永續之重要性，培養其對於海洋之情感與知識，海巡署以｢體驗海巡、海洋永續｣為主軸，在澎湖辦理年度海洋體驗營活動，自2019年6月3日至5日、6月10日至12日、6月17日至19日，共三梯次。希望能達到宣傳海巡任務、廣泛招募人才、喚起守護海洋意識之目的。

金馬澎分署長廖德成表示，活動規劃以體驗海巡職掌任務、海洋生態保育教學，並結合澎湖花火節活動與當地業者合作，規劃一系列海上體驗活動，除了可以搭乘千噸級巡防艦體驗海巡勤務及海上巡禮外，另有「海漂垃圾觀察」及「傳統漁法體驗」等諸多豐富行程，使其瞭解海洋環境，對生態保育之重要性，



廖德成說，藉此海洋體驗營活動激發青年學子熱愛海洋情操，善用海洋、珍惜海洋的各項資源，並維護海洋的生態平衡，增加對海洋的知識，瞭解海洋的生物與生態、海洋文化、海洋自然科學、海洋資源與海洋相關法律，覺察海洋與社會發展的相互關係，以及認識國家所處海洋環境與遠景，進而建立海洋意識與積極關心國家海洋發展。

歡迎各大專院校及高中職踴躍報名參與，活動採線上報名方式，詳情可至海巡署金馬澎分署官方網站：https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/mp?mp=9996，報名時間於4月1日零時起至5月1日24時止（報名額滿即提前結束報名系統）。