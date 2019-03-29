苦苓再戰韓粉！最後23問韓國瑜　「沒有賣台只是浮士德」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後話題不斷，知名作家苦苓多次於臉書發文砲轟，引來韓粉攻擊，29日則PO出「對韓國瑜的最後23個問題」，並稱韓國瑜並沒有賣台，只是浮士德，為了和魔鬼做交易，不惜出賣自己的靈魂，「到底是真的無知、還是存心騙人？」

苦苓奉勸「民進黨們」和「台獨們」，這樣大張旗鼓、誇大其事、「見到黑影就開槍」的攻擊韓國瑜，就好像把一個小偷說成了殺人犯，不但得不到社會的支持，反而模糊了焦點，只會引起更大的反彈。

苦苓也向韓國瑜喊話，若他能親自向全高雄、全台灣所有有疑問的人回答就太好了。但也強調，以前說韓國瑜「賣台」是不對的，因為沒有人能夠出賣台灣，除非當選總統、而且黨在國會至少過半數，他只是浮士德。另外也不應該控訴韓國瑜「外患罪」，頂多說他被人利用做為政治宣傳，但他並沒有與敵人勾結、侵害我國的主權，更不應該罰錢，因為他並沒有違反現行的任何法律，「我們可以用選票來處罰他，但不可以用法律來處罰他。」

對韓國瑜的最後23個問題

1、你說不丹是阿爾卑斯山旁邊的國家，雖然你應該不知道世界上有四條阿爾卑斯山脈，但你應該讀中學時就知道不丹是在喜馬拉雅山旁邊，你是無知、還是騙人？

2、後來你改口說不丹、錫金、尼泊爾是喜馬拉雅山下三小國，但是錫金是印度的一個邦、根本不是一個國家，你是無知、還是騙人？

3、你說不丹人傻傻的，有麵包吃就覺得幸福，卻不知道不丹是最早以「國民幸福指數」代替「國民生產毛額」的國家，而且得到聯合國的認同，像台灣的幸福指數是第25名，中國是第79名，你這樣公然嘲笑一個知足常樂的民族，你是無知、還是騙人？

4、澳門和高雄每週有30幾個直飛的航班，就算澳門特首説錯，難道你做為高雄市長、而且要去澳門訪問，卻也跟著說「高雄和澳門之間，沒有直航班機」，你是無知、還是騙人？

5、你說這一次港澳大陸行是去交朋友、賣東西、不談政治，但你卻進了香港中聯辦，那是中共在香港的最高統治機構，負責執行一國兩制，他們自己也承認是香港的另一個權力中心，你說不談政治卻去了那裡，難道認為那裡是果菜運銷公司？你是無知、還是騙人？

6、你說此行公開透明、不會有任何陰暗面，但為什麼見中聯辦時，要刻意支開台灣媒體，如果不是被香港媒體拍到，這就是一場既不公開也不透明的陰暗密會了，你這是無知、還是騙人？

7、事後記者問你談了什麼，你說只談老婆小孩，沒有什麼敏感的，如果真是這樣，為什麼不能公開？事實上第二天中聯辦就發佈新聞說你是來和他們談一國兩制的，事後你也完全沒有否認，那你這又是無知、還是騙人？

8、你又進了澳門中聯辦，對方說澳門人在一國兩制下，過的非常幸福，你為什麼不跟他說：我們在台灣生活也很幸福，你不是在高雄議會說過反對一國兩制嗎？難道你現在反而認為一國兩制比較幸福？你是無知、還是騙人？

9、在往澳門的船上，你被安排在2樓而把記者限制在1樓，還不准他們離開座位。到了深圳，又說人家把記者安排在跟你住不一樣的旅館，你只能客隨主便——這除了方便你跟不知道什麼人、做更多次不知道講些什麼的密會，還會有什麼目的？你是無知、還是騙人？

10、深圳市長對你說「非常讚賞你對九二共識的堅持」，你為什麼不跟他說，你的九二共識是「一中各表」，還是你根本就默認了九二共識就是「一個中國」？你是無知、還是騙人？

11、國台辦主任劉結一，對你引用習近平告台灣同胞書40年的紀念講話，也就是「習五條」，大談已經被習近平定義為一個中國、和平統一、一國兩制的九二共識，你非但沒有提出任何意見，反而還表示強烈支持九二共識是兩岸關係的定海神針，等於是完全認同中共版的九二共識，你是無知、還是騙人？

12、陳其邁希望你講自己是中華民國的高雄市長，你卻說他廢話（難道你不是中華民國的高雄市長嗎？），其實同樣的話陳菊市長在大陸早就講過了，中共也沒有意見。你是無知、還是騙人？

13、結果你在中共官員面前不敢講中華民國，等劉結一走了，才對媒體講中華民國，但你說的是「孫中山建立中華民國」，那個1912年創立的中華民國早就被中共滅亡了（蔣介石自己也承認），你為什麼不說「我們現在2019年還在台灣的政府，就是中華民國」。你是無知、還是騙人？

14、國台辦的網站對你此行提出賀詞「解決台灣問題，實現中國統一」，你欣然接受祝賀，沒有提出任何異議，那你這一趟就真的是為了「解決台灣問題，實現中國統一」嗎？這是台灣人民的願望嗎？你是無知、還是騙人？

15、中國台灣網說：「民進黨故意挑剔韓國瑜，是因為不願面對一國兩制實踐的成功。」那也就是說你這一趟港澳大陸遊，就是幫中共證明一國兩制實踐的成功，就算這不是你的本意，你也成了被利用的政治樣板，你是無知、還是騙人？

16、你此行造成的結果就是：將來國民黨的各縣市長，為了賣產品、騙選票，一定會紛紛的跑去大陸，吞下習近平版的、一國兩制的「九二共識」毒品，而你就是始作俑者，你是無知、還是騙人？

17、你號稱簽了52億的訂單，但其中有很多是備忘錄（MOU)，但M O U是沒有法律效力的，例如習近平跟馬克宏簽M O U要買300架空巴，但不保證一定會買，要真的簽了合約才算數。柯文哲在兩岸論壇也簽過了無數的M O U，幾乎沒有一樣實現的，所以這和真正的訂單是不能混為一談、拿來表功的，你是無知、還是騙人？

18、其實廣東廣西和海南島所產的水果，就足以供應大陸，之所以要買台灣水果，只是因為某些台灣水果（例如金鑚鳯梨）的品質特別好，因此對台灣水果的需求並沒有那麼大。如今你一下子接了那麼多訂單，以台灣果農的種植面積小、產量不多，尤其又多半不是「在欉紅」（就是快熟了才摘下來），再加上台商習慣走小三通，物流時間拉長，耗損也大，品質無法確保，到時候很可能反而毁掉了台灣水果一向的好名聲。你想過這個問題嗎？你是無知、還是騙人？

19、那中共為什麼還要購買那麼多無法確保數量跟品質的台灣農產品呢？因為和你簽約的香港華問投資，是直接屬於福建省政府國資會；深圳吉星公司，更是國有事業投資的。所以這完全是一種政治採購，只要你不繼續和中共九二共識、你儂我儂，這些訂單是完全可能被取消的。當初中共也說要跟藍八縣（民進黨執政時，還是國民黨掌握的八個縣市）下訂單買農產品，結果完全落空。對這些事情，你是無知、還是騙人？

20、其實你賣了這麼多水果，很可能超過大陸對台灣水果的真正需求，而大陸既然都非跟高雄買不可，那就只好減少對其他縣市（尤其是沒有承認九二共識的）的購買囉！所以你搶走的很可能不是廣東廣西或海南島的訂單，反而是屏東、台南、嘉義、雲林等其他縣市的訂單，你從來沒有想過這點嗎？你是無知、還是騙人？

21、其實不是只有你會賣農產品，屏東縣長潘孟安，幫助農民提高鳳梨的品質，光是這一樣水果一年就賣給大陸11億；又和種檸檬的農民達成四百公頃的契作（只有契作，才能確保水果的品質和產量，才能放心簽約賣出），總共可以賣到4億元；而且也聯合屏東、高雄、台南的果農共同產銷，而不是把只顧著為自己執政的縣市搶訂單，更不會用來大肆宣傳，因為他說「這本來就是地方首長應該做的事」，跟他比起來，你是無知、還是騙人？

22、你認為一定要承認習近平版的、一個中國版的九二共識，用這個做「敲門磚」，才能把台灣農產品賣出去，還率先給國民黨縣市長做示範。但光是今年，台灣出口到大陸的農產品已經有361億，預計今年的目標是1800億，這些都是沒有靠九二共識賣出去的，換句話說，不靠九二共識也可以賣東西給大陸，你到底知不知道？你是無知、還是騙人？

23、你韓國瑜到底是真的無知、還是存心騙人？