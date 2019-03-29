新福特級航母動力故障　返廠大修「至少延遲3個月交付」

▲福特級航母首艦福特號。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）



軍武中心／綜合報導

美軍已斥資130億美元打造的新型福特級航母（Ford-class）據傳在海試過程發生輪機故障，必須提前返回港口，交付日期也被迫推遲至少3個月。根據美國海軍研發和採購部助理部長詹姆斯格茨（James Geurts）的說法，樂觀估計新福特級航母可能在今年10月交付軍方。

根據外媒報導，新福特級航母原定2019年7月交付，艦上的武器升降機也曾發生故障，但推進系統方面也傳出需要進行大修作業；該航母在2018年5月進行「後期可用性」（PSA）海試期間，曾因推進系統故障被迫返回港口，但那次不是核反應堆的問題，而是輪機發生故障。

報導還說，美國海軍已經承認，新福特級航母的兩台主發電用蒸汽輪機都得進行大修，但海軍對航母故障一事相當低調，直到26日才匯報給眾議院軍事委員會。

報導引用美國海軍的報告稱，新的航母使用的渦輪發電機出現問題，而且問題似乎比最初在海試過程中發現的還要嚴重許多。上述發動機使用兩個核反應堆所提供的蒸汽來產生電力，從而驅動4具螺旋槳。新福特級航母的兩座A1B壓水反應堆，通過產生蒸汽驅動兩台主蒸汽渦輪發電，發電量達到尼米茲級航母的2.5至3倍，這也是確保該航母電磁彈射系統實用化的關鍵。

報導提到，新福特級航母於2018年7月返回船廠，並且進行為期1年度的大修作業；美國海軍此前已追加1270萬美元用於修復該該航母的武器升降機故障，其主推力軸承的修理費用則需花費3000萬美元，額外產生的零件費用和人工費用則是2000萬美元，加總前後期各項費用來看，將以130億美元的造價寫下美國航母的最貴紀錄。