歹路不可行！蘆洲警圍捕5毒犯　男爬窗躲警慘摔重傷

▲警方前往蘆洲派出所前的一處公寓進行盤查，5名毒犯分別爬窗逃跑，最終仍遭逮捕。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市蘆洲區警方接獲情資指出，轄區成功路82巷內一處公寓5樓出入人口複雜，18日晚間10時30分許，派員前往訪查，不料屋內5人見警方上門拒不配合，還分頭爬窗逃跑，一名犯嫌還不慎在逃逸過程中摔落重傷。警方見狀立即呼叫警力支援，從巷內各處圍捕，最終逮捕5嫌，並在其中一人身上搜出管制藥品舌下錠，5名犯嫌最後全依毒品罪嫌送辦。

警方表示，有民眾檢舉成功路82巷內一處公寓5樓出入人口複雜，由於公寓就位處蘆洲派出所對面，警方當晚10時許隨即派員上門查訪，沒想到屋內當時有5名男子，見警方上門後十分心虛，拒不開門接受盤查，還從公寓後方窗戶分頭爬窗逃往鄰棟建築，警方見狀，立即用無線電呼叫警力支援趕往現場。

優勢警力在5分鐘內就趕抵現場，當場在後方防火巷內逮獲其中一名逃跑的43歲的陳姓男子。而另一名爬窗逃跑的57歲吳姓男子，在爬窗逃跑時，一時緊張手滑，不慎從3樓摔落至地面，右手及雙腳多處骨折，倒地發出痛苦的哀號，警方也立即派請救護車將吳男送醫治療，所幸經治療後並無大礙。

隨後警方又在鄰棟公寓頂樓逮獲51歲的王姓男子，同時在公寓4樓，抓到爬窗逃逸到他人民宅的的54歲張姓男子及62歲曹姓男子，結束了這場鬧劇。

警方事後將所有犯嫌通通帶回派出所偵訊，發現5人皆有毒品前科，並在曹男身上搜出管制藥品舌下錠「丁基原啡因」，但5人皆無法交代藥品來源。

舌下錠與美沙冬一樣，屬於鴉片類麻醉管制藥品，具止痛效果，也可用來治療海洛因毒癮，因藥效時間較長，視醫師評估及個人狀況可以延長2至3天服藥一次，屬三級管制藥品，可限量攜回家服用，最多可帶2週處方藥量。

警方目前正在調閱周邊監視器畫面，確認是否有無其他逃逸嫌犯，更要進一步搜查屋內是否有其他違禁藥品，同時也派員釐清舌下錠的來源，訊後警方將以毒品罪名，把5人通通移送法辦。

▲支援警力將機車停放在蘆洲派出所對面。（圖／記者趙永博攝）



▲▼一名吳姓毒犯在爬窗逃逸的過程中摔落，一臉痛苦表情被警方戒護送醫。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方在鄰棟公寓頂樓逮獲爬窗逃逸的王姓男子。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方在鄰棟公寓4樓民宅，抓到逃逸的張姓及曹姓兩名男子。（圖／記者趙永博攝）



▲一名犯嫌腳上鞋子在逃逸過程中掉落，遭逮後赤腳走到派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲大膽毒犯就在蘆洲派出所對面，不到50公尺的公寓內，疑似有吸食毒品的行為。（圖／記者趙永博攝）



▲▼毒犯爬窗逃逸後，與警方大玩躲貓貓，被目擊民眾拍下。（圖／目擊者提供）

