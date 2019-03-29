初選勝使蔡英文成「跛腳總統」？　賴清德：總統僅能連任一次是常態

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下震撼彈。蔡英文28日出訪返台後，賴清德29、30連兩天將舉行新書發表會，預料蔡賴對決趨勢將升高。外界好奇賴清德投入黨內初選若勝出，是否讓蔡英文提早變成「跛腳總統」？賴清德對此解釋「總統僅能連任一次是常態，這不是特殊狀況」。

賴清德對此表示，有關「跛腳總統」的說法，正反雙方意見都有，從網路上或是新聞媒體的投書就可以看出來。賴清德說，他曾在個人臉書上說明，台灣不管總統、縣市長、或是鄉鎮市長，法律規定都只能連選得連任一次，在第二任任期最後一年都一定會碰到這個情況，強調「這是常態不是特殊狀況」。

賴清德解釋，出來參加初選並不是要逼宮蔡總統或與過去的執政做切割，他強調「執政的功與過是要共同承擔的」，還不忘提醒大家去看看書摘，書中所寫的都是真實紀錄，出來參選絕對不是否定蔡總統與大家的努力，是希望能夠接棒，決定打一場典範級的初選，再說自己「寧可輸掉初選，也不會傷害蔡英文總統」。

賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐與賴清德相識超過20年，曾任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

新書透過郭瓊俐長期跟訪和整理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的政績，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。