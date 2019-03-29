快訊／千字公開信挺蔡英文 陳建仁2020不搭檔：階段性任務告一段落

▲陳建仁在臉書發布公開信。（圖／翻攝陳建仁臉書）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內2020總統初選，欲阻斷總統蔡英文的連任之路，掀起黨內爭議。而藍營則預測，賴清德最終會接受「蔡賴配」，民進黨2020總統候選人的副手搭配問題也開始受到討論。對此，副總統陳建仁29日在臉書發文宣布，2020不搭檔蔡英文，階段性任務告一段落。

陳建仁表示，我不是民進黨員，但是我很關心這個黨，因為她是守護台灣主權和民主自由的關鍵力量。這一封信，是寫給民進黨和她的支持者的。

陳建仁說，從答應擔任蔡總統的競選搭檔起，我加入這個團隊已經快四年了。我很榮幸和大家一起分享重返執政的榮耀，也共同承擔改革的使命。一路走來，2016的選戰固然辛苦，但是執政的道路更加艱難，因為選擇了改革，一切反彈都是必須付出的代價。

陳建仁讚，「蔡總統很勇敢，聰明的人會說，不要做會得罪人的事，或是第二任再做」，但是她還是在自己政治能量最強的時候，把改革付諸行動；蔡總統的改革，不論是年金改革、轉型正義、能源轉型、產業創新，都是有遠見的社會經濟工程。以年金改革為例，在未來的50年，將為國庫減少1.4兆的支出，維持一個世代30年不必擔心退撫基金的破產。未來好幾屆總統，都會因為蔡總統的承擔，不必再面對這個使人滿身是傷的難題。

陳建仁感嘆，可惜改革的成效一時很難被體會，反而先感受到排山倒海而來的反彈。這些反彈，幾乎全部落在蔡總統身上。就像年金改革雖然由我主導，但反彈的對象卻是蔡總統。行政院的施政也是一樣，不管院長是誰，所有的不滿都由總統來承擔。

陳建仁指出，幾個月前民進黨敗選，我和大家一樣難過。我看到蔡總統勇於承擔責任，蘇院長上任後勵精圖治，更接地氣來推動有感政策，逐步重建人民對執政團隊的信心。兩場立委補選，我也看到民進黨上下團結、永不放棄的奮戰精神，守住了席次，重建了支持者的信心。

對於會不會再跟蔡英文搭檔參選，陳建仁也在臉書上指出，「今天上午，我和剛回國的蔡總統見面，當面向她報告，我的階段性任務希望明年告一段落。這是我能為她，為台灣所做出的最好決定。」總統在走向下一任的路程上，應該要有更大的空間，來促成民進黨內最大的團結。要延續民進黨的執政，要確保台灣的主權生存，要持續社會經濟的轉型工程，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

陳建仁強調，「我從政的目的，就是希望能做一個公僕中的公僕，使台灣成為更美好的國家，人民生活更幸福。未來，我雖有不同的角色，我的心還是和大家在一起，只要精誠團結，我們共同的理想和目標必會達成。」

陳建仁期盼，「勇敢做對的事」的蔡總統，會被大家珍惜，我也祈求民進黨有智慧，走出正確的每一步，同心協力團結在一起，繼續打造台灣成為自由民主、繁榮富強的國家。