周泓旭談「陸生共諜案」始末：被陷害的！

▲周泓旭2012到政治大學企業管理系讀碩士。（圖／記者楊珮琪攝）

大陸中心／綜合報導

台灣首起陸生共諜案被告周泓旭2017年被羈押，於去年5月期滿釋放，但他目前仍被禁止返回大陸。周泓旭表示，台當局此案的偵辦及審理過程「不公、不義」，目的就是靠打壓統派來向蔡英文表忠心，並靠製造「共諜案」來轉移台灣民眾對當局執政不力的注意力。

據《環球時報》報導，台當局目前以調查「新黨青年軍案」為由，禁止周泓旭回大陸，且不允許他工作。周泓旭表示，現在，我的3張銀聯卡都沒法使用了，但大陸銀行說沒有問題，看來可能是台灣做了某些處理，導致現在連家裡寄生活費給我也不行了，「這是台當局對我生存權極大的侵犯。」

▲周泓旭對鏡頭說「台灣司改刻不容緩。」（圖／記者吳銘峯攝）

「共諜案」是被陷害

對於「共諜案」，周泓旭表示，自己是被陷害的，在2016年時有一位自稱台灣「外交部」人員的A男出現，並以「想辭職去大陸做生意，希望能認識幾個大陸官員」為由頻頻接近他。

他表示，接下來四五次見面，都是對方主動提出聚會吃飯，並送蛋糕等，讓人很難拒絕，「說到這裡應該注意，如果我是台當局聲稱的所謂「共諜」，那是不是我應該更主動聯繫才合乎邏輯」，但後來在法庭對質時，A男就說「沒有、記不清了」，檢察官也對這個細節既不否認也不查證，因為不公開審理，所以可以堂而皇之「耍流氓」。

周泓旭稱，他2017年2月以一家公司董事的身份再次來台灣，想跟台灣做創投的朋友交流，這純粹是生意上的事，因此少不了應酬，互相介紹商業伙伴；有一次A男在酒局上纏著讓他介紹大陸官員，並表示自己還在「外交部」，可以在海外見面。

周泓旭說，當時被問煩了，就半開玩笑的隨口說「你去日本，我給你介紹高官」，其實有腦子的人都明白，這是不想撕破臉；酒局結束前，A男神神秘秘的掏出一個牛皮紙袋，上邊印著「中華民國外交部」之類的字眼，並表示「這東西給你」，「當時我就拒絕了，結果僅僅隔了一天，我就被抓到一個偏遠的山區」，後來按照律師的講法，牛皮紙袋是「誘餌」，如果當時接了，當場就會被抓。

▲周泓旭曾在開庭時爆料本案乃軍情局自導自演。（圖／記者吳銘峯攝）

被捕後的經歷

周泓旭說，當時調查人員衝進他家搜名片，發現幾百張名片大部分都是創投圈的，只有三四張大陸公務員的名片；其實這都是在一些兩岸交流活動上隨手交換的名片，什么都說明不了，但調查人員卻如獲至寶，認為終於發現「跟大陸的聯繫」了。

周泓旭稱，由於沒有實際證據，台當局為了讓他認罪就想了別的方法；有一次，一個調查人員在車上說「泓旭，你跟我兒子差不多大，青春不能都這么浪費了。你現在如果認罪，我們就給你寫句『態度良好』，因為你這不是什么大罪，按『國安法』就是判5年以下，你未遂就2年半以下，如果態度好刑期還能減到1年3個月以下，你現在已經出了這個事，不會無緣無故放你的，人在矮檐下，不得不低頭。」

周泓旭說，我承認我被說「動」了，畢竟被羈押禁見期間就吃了不少苦頭；所謂「羈押禁見」就是與另外一個或兩個人一起被關在四五平方公尺大小的房間裡，吃喝拉撒睡都在裡邊；如果睡覺平躺，肩膀會緊貼著另一個人的肩膀，而這個人或渾身刺青，也可能吸毒；因房間潮溼，很多人身上都生了瘡，在約6個半月的時間裡，「除了出去開庭，我基本就待在這個房間裡。」

審判「不公、不義」

周泓旭表示，首先是「釣魚執法」，也就是「先射箭再畫靶」，剛被抓時，他還天真的覺得因為自己在酒桌上亂說話，害了A男，「後來我才知道，我和A男平時交往的整個過程都被錄音，但在法庭上他只截取出對自己有利的錄音」，蔡英文上台後，台灣一些情報界的人想要表忠心，照台當局這種方式，要製造多少「共諜案」，都能製造得出來。

至於現在為何還不能回大陸，周泓旭說，把他定成「共諜」就達到民進黨當局的政治目的了，綠營是想借此炒作「大陸滲透」、「中國威脅」，來為「台獨」行徑找藉口；如果台灣民眾都把注意力放在所謂「大陸滲透」上的話，當局經濟上做得再爛，施政上做得再不給力都沒關係。

周泓旭說，這應該是台當局真實的目的，所以台當局必須把他留在這裡，因為辦案人員知道，新黨那些人的案子辦不下去了，他們必須要弄一個大陸人，和新黨的人湊在一起就是個「組織」了。