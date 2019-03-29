　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

周泓旭談「陸生共諜案」始末：被陷害的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸生共諜周泓旭收押滿1年2月，高院8日庭後決議當庭釋放。（圖／記者楊珮琪攝）

▲周泓旭2012到政治大學企業管理系讀碩士。（圖／記者楊珮琪攝）

大陸中心／綜合報導

台灣首起陸生共諜案被告周泓旭2017年被羈押，於去年5月期滿釋放，但他目前仍被禁止返回大陸。周泓旭表示，台當局此案的偵辦及審理過程「不公、不義」，目的就是靠打壓統派來向蔡英文表忠心，並靠製造「共諜案」來轉移台灣民眾對當局執政不力的注意力。

據《環球時報》報導，台當局目前以調查「新黨青年軍案」為由，禁止周泓旭回大陸，且不允許他工作。周泓旭表示，現在，我的3張銀聯卡都沒法使用了，但大陸銀行說沒有問題，看來可能是台灣做了某些處理，導致現在連家裡寄生活費給我也不行了，「這是台當局對我生存權極大的侵犯。」

▲▼陸生共諜周泓旭對鏡頭說：「台灣司改刻不容緩。」（圖／記者吳銘峯攝）

▲周泓旭對鏡頭說「台灣司改刻不容緩。」（圖／記者吳銘峯攝）

「共諜案」是被陷害

對於「共諜案」，周泓旭表示，自己是被陷害的，在2016年時有一位自稱台灣「外交部」人員的A男出現，並以「想辭職去大陸做生意，希望能認識幾個大陸官員」為由頻頻接近他。

他表示，接下來四五次見面，都是對方主動提出聚會吃飯，並送蛋糕等，讓人很難拒絕，「說到這裡應該注意，如果我是台當局聲稱的所謂「共諜」，那是不是我應該更主動聯繫才合乎邏輯」，但後來在法庭對質時，A男就說「沒有、記不清了」，檢察官也對這個細節既不否認也不查證，因為不公開審理，所以可以堂而皇之「耍流氓」。

周泓旭稱，他2017年2月以一家公司董事的身份再次來台灣，想跟台灣做創投的朋友交流，這純粹是生意上的事，因此少不了應酬，互相介紹商業伙伴；有一次A男在酒局上纏著讓他介紹大陸官員，並表示自己還在「外交部」，可以在海外見面。

周泓旭說，當時被問煩了，就半開玩笑的隨口說「你去日本，我給你介紹高官」，其實有腦子的人都明白，這是不想撕破臉；酒局結束前，A男神神秘秘的掏出一個牛皮紙袋，上邊印著「中華民國外交部」之類的字眼，並表示「這東西給你」，「當時我就拒絕了，結果僅僅隔了一天，我就被抓到一個偏遠的山區」，後來按照律師的講法，牛皮紙袋是「誘餌」，如果當時接了，當場就會被抓。

▲▼周泓旭這次開庭爆料本案乃軍情局自導自演。（圖／記者吳銘峯攝）

▲周泓旭曾在開庭時爆料本案乃軍情局自導自演。（圖／記者吳銘峯攝）

被捕後的經歷

周泓旭說，當時調查人員衝進他家搜名片，發現幾百張名片大部分都是創投圈的，只有三四張大陸公務員的名片；其實這都是在一些兩岸交流活動上隨手交換的名片，什么都說明不了，但調查人員卻如獲至寶，認為終於發現「跟大陸的聯繫」了。

周泓旭稱，由於沒有實際證據，台當局為了讓他認罪就想了別的方法；有一次，一個調查人員在車上說「泓旭，你跟我兒子差不多大，青春不能都這么浪費了。你現在如果認罪，我們就給你寫句『態度良好』，因為你這不是什么大罪，按『國安法』就是判5年以下，你未遂就2年半以下，如果態度好刑期還能減到1年3個月以下，你現在已經出了這個事，不會無緣無故放你的，人在矮檐下，不得不低頭。」

周泓旭說，我承認我被說「動」了，畢竟被羈押禁見期間就吃了不少苦頭；所謂「羈押禁見」就是與另外一個或兩個人一起被關在四五平方公尺大小的房間裡，吃喝拉撒睡都在裡邊；如果睡覺平躺，肩膀會緊貼著另一個人的肩膀，而這個人或渾身刺青，也可能吸毒；因房間潮溼，很多人身上都生了瘡，在約6個半月的時間裡，「除了出去開庭，我基本就待在這個房間裡。」

審判「不公、不義」

周泓旭表示，首先是「釣魚執法」，也就是「先射箭再畫靶」，剛被抓時，他還天真的覺得因為自己在酒桌上亂說話，害了A男，「後來我才知道，我和A男平時交往的整個過程都被錄音，但在法庭上他只截取出對自己有利的錄音」，蔡英文上台後，台灣一些情報界的人想要表忠心，照台當局這種方式，要製造多少「共諜案」，都能製造得出來。

至於現在為何還不能回大陸，周泓旭說，把他定成「共諜」就達到民進黨當局的政治目的了，綠營是想借此炒作「大陸滲透」、「中國威脅」，來為「台獨」行徑找藉口；如果台灣民眾都把注意力放在所謂「大陸滲透」上的話，當局經濟上做得再爛，施政上做得再不給力都沒關係。

周泓旭說，這應該是台當局真實的目的，所以台當局必須把他留在這裡，因為辦案人員知道，新黨那些人的案子辦不下去了，他們必須要弄一個大陸人，和新黨的人湊在一起就是個「組織」了。

ET快訊
「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐
周杰倫看到阿信求救文了！傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
韓國瑜「主動要求」2警抱大腿高舉他！怕人太多粉絲看不見

關鍵字：周泓旭,陸生共諜案,共諜,新黨青年軍案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普與Google執行長會面　環時：每一次都不是中國要你走

盧森堡退休警「賣車賣房」定居廣西偏鄉！　助村民種百香果發大財

華聞快遞／5度舉牌後再出手！永輝超市擬約收購中百集團

張勇卸任浙江淘寶法定代表人＋董事長　由總裁蔣凡接任

回應台美互動　大陸國防部：破壞一中原則「非常危險」

周泓旭談「陸生共諜案」始末：被陷害的！

中美貿易談判「卡在一個單字」　陶然筆記：談判會越來越難

盧森堡加入一帶一路　中國：願看到「繁榮穩定」的歐洲

限古令再起／專訪《如懿傳》製片黃瀾　禁令激發創作

限古令再起／看劇沈溺宮廷鬥爭　「總局」出手整頓

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

川普與Google執行長會面　環時：每一次都不是中國要你走

盧森堡退休警「賣車賣房」定居廣西偏鄉！　助村民種百香果發大財

華聞快遞／5度舉牌後再出手！永輝超市擬約收購中百集團

張勇卸任浙江淘寶法定代表人＋董事長　由總裁蔣凡接任

回應台美互動　大陸國防部：破壞一中原則「非常危險」

周泓旭談「陸生共諜案」始末：被陷害的！

中美貿易談判「卡在一個單字」　陶然筆記：談判會越來越難

盧森堡加入一帶一路　中國：願看到「繁榮穩定」的歐洲

限古令再起／專訪《如懿傳》製片黃瀾　禁令激發創作

限古令再起／看劇沈溺宮廷鬥爭　「總局」出手整頓

中職／全猿主場舞台劇場登場　兒童節破紀錄四天連演

內閣首富！鄭麗君身家破16億　NCC主委存款僅40萬

影／「合資先生」苗豐強展現駱駝精神　推動聯華轉型控股公司

中職／洋投李茲戰施子謙　運彩開盤看好桃猿

遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康有放大

設高門檻！兩岸政治協商將比照修憲　國民黨：拚選舉

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

夢幻美人魚航行大海　16億打造探索夢號中午登台從基隆首航

莊佳佳泣訴跆協行政疏失　跆協指前朝交接問題

大陸熱門新聞

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

39歲暖男11年養400孩子　..

男徒手抓眼鏡王蛇　下秒遭咬陣亡

女子出國僅帶保險套+潤滑油　海..

床的世界、和成研發長照產品登陸

他加入群組被騙30萬才知其他人..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

民眾送飯手寫4個字　消防員秒哭..

限古令再起　專訪如懿傳製片人

外媒稱小英總統　耿爽：她從來不..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

限古令再起　整頓荒謬宮鬥

清明掃墓修祖墳　3條巨蟒突竄出

掃墓打擾「3條巨蟒」　居民喊：..

更多熱門

相關新聞

首位陸生共諜案　周泓旭判刑定讞

我國首起陸生共諜案被告周泓旭，一二審均將他判刑1年2月，他甚至在出庭前還嗆「台灣司法改革刻不容緩。」「因為不敢公開審判我的案件。」全案上訴第三審，最高法院審理後，駁回上訴，將他判刑定讞。

領終身俸反替陸情蒐！2退役中校淪共諜

王炳忠出庭穿大紅衣「中國人不打中國人」

台商吸收調查員當共諜　二審改輕判

涉擔任共諜 大陸公民在美遭起訴

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

球鞋吊牌沒拆　小賈斯汀被警察攔

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面