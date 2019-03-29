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限量「燕窩禮盒」開賣引爆瘋搶！花888元爽抽現金200萬：帶媽咪環遊世界

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▲燕窩修改。（圖／品牌）

▲母親節送禮傷腦筋？滋補保養的「燕窩」禮盒最能打動人心，特價888元還能抽200萬現金。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／台北報導

一年一度的「母親節」即將來臨，許多民眾為表心意，總愁煩要買什麼樣的禮物才能送上心坎，生怕挑錯禮物顯得誠意不足，唯恐被碎念一整年。搶攻送禮商機，今年各大百貨通路提早佈局，面對琳琅滿目的商品選擇，除了保養保健產品深受女性歡迎，母親最愛的「紅包」當然是永遠NO.1，收到現金那一秒絕對眉開眼笑。想加碼送紅包的人注意囉！網友討論度超高的「時尚美人購物商城」，今年就大手筆要送出200萬現金，只要購買限量燕窩組合就有機會獨得，從3月29日（五）開搶，揪兄弟姐妹一起拼，中獎機率就越高。 

2019年超強母親節禮盒來了！時尚美人購物商城推出的「真宴坊燕窩8入組」在美妝保養論壇掀起熱議，因內含金醇燕窩、雪蛤燕窩飲及干貝熬雞精，全是女性必須的養顏美容精華，長期當作保養可滋潤每一處肌膚，重點是市價1,200元，配合母親節優惠一盒888元，這次加碼祭出抽獎活動，買禮盒就有機會把新台幣「200萬」抱回家，等於賺到環遊世界圓夢基金，中獎率比買樂透還高，因此吸引消費者準備手刀囤貨，希望奪得好彩頭。

▲燕窩 。（圖／梅可比粉絲團）

▲正處於懷孕階段的時尚部落客「梅可比」肌膚擁有透亮好氣色，平常最愛用燕窩保養。

女人當了媽咪全天候要照顧小孩，隨時處在作戰狀態，雖然無法像少女時代一樣，隨時隨地化妝打扮整理自己，但一定要蓬頭垢面、臉色蠟黃的展開新生活嗎？近年當紅女星紛紛走入紅毯，甚至多了「母親」的角色，但無情歲月也沒在她們臉上刻劃下痕跡，反而越活越漂亮。

不只是電視螢幕的女明星，時尚部落客「梅可比」已經育有1子，現在肚子裏還有個二寶，照樣維持窈窕身材與外貌，光從皮膚來判斷，白皙清透的臉蛋根本是20歲女孩的肌膚，羨煞一票網友。她日前於粉絲團分享，因孕期的女性賀爾蒙改變，尤其懷男寶皮膚容易出油、毛孔粗大問題，不過平常養成的好習慣因此倖免這些症頭，「保養秘方就是補充金絲燕窩，皮膚甚至比懷孕前更好！」大方曬出美照。
 

▲燕窩修改。（圖／品牌）

▲▼比樂透還好中獎的「真宴坊燕窩8入組禮盒」限量特惠888元，買就抽現金200萬。

▲▼時尚美人網---燕窩禮盒組8入。（圖／記者湯興漢攝）
 
對於懷孕階段的梅可比來說，燕窩補而不燥特性，自有顯著的加分效果！尤其，金絲燕窩本身富有粗蛋白、18種胺基酸及微量礦物質，另外添加白藜蘆醇輔助抗氧化，達到調節機能、養顏滋補，且商品通過食品衛生SGS檢驗，更以人工方式挑毛，主打不混充、不漂白、不添加防腐劑的無菌包裝，當作日常保養的飲品，輔助健康再適合不過了。

時尚美人網路購物商城CEO陳逸穎表示，保健商品的市場接受度高，往年傳統節日也規劃現金活動與小額贈品發放來帶動商城焦點，趁今年母親節檔期推滋補燕窩，寵愛媽咪也能當作月子補品，感受到滿滿心意。除了抽大獎現金200萬，特獎還有GOGORO 2 Plus、Dyson Supersonic吹風機、Multi Plus K9寵物版無線塵蟎吸塵器、皇家肌秘白藜蘆醇膠原益生菌飲等多項好禮，總價值超過220萬，讓人人都有機會拿好物。

▲燕窩修改。（圖／品牌）

▲「母親節吃燕窩拿百萬」活動，除了大獎現金200萬，可再抽Dyson Supersonic吹風機、GOGORO 2 Plus等超值好禮。

此次「母親節吃燕窩拿百萬」活動，真宴坊燕窩組合數量有限，採售完為止，特惠價格截至4月30日（二）止，想搶購的民眾別錯過了，完成線上購買流程即可獲得抽獎序號；5月10日（五）下午四點於「時尚美人購物商城粉絲團」公開直播抽獎，想奪得現金200萬賺紅包、帶媽咪環遊世界，趕緊登入網站搶購。另外，Beauty88時尚美人將於3月30日（六）進駐《ETtoday好朋友野餐日》設置攤位，當天只要加入粉絲團按讚就可以把驚喜獎品免費帶回家！

母親節吃燕窩！抽現金200萬活動►►

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