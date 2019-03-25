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福袋再現！吃最狂特規牛排+抽幸福購屋基金400萬

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988買牛排送台北好宅（圖／業者提供）

▲錯過上次房屋福袋沒關係，現在一樣花988元，把特規牛排組合買回家，不但可以享用豪華牛排大餐，還有機會抽中幸福購屋基金。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

還記得農曆年期間的買福袋抽房子活動嗎？一位台中市的游先生就是這麼超級強運，買一次就中，讓他驚訝的直呼「太開心了！」，辦公室同事們看得好羨慕，已經都在鎖定下次活動時間，而其他網友則是敲碗頻問「房屋得主呢？」，但領房子不像領手機一樣簡單，目前活動主辦方正積極與得主接洽，協助辦理領獎相關程序，讓他能夠歡心入住。後悔錯過上一檔房屋福袋嗎？現在機會又來了，最狂特規牛排組合：就發發福袋之【988元買牛排送購屋基金】，第一特獎是幸福購屋基金400萬。

主辦單位依諾維新科技第一次辦988元買福袋抽房屋大獲好評，也成功打響話題，3月份追加第二檔，3/25～5/24強打特規牛排福袋組合，限量銷售共15,000份，一份988元，共分甲、乙、丙三款隨機出貨，包含2片Prime背肩230g+1片安格斯無骨牛小排56g或1片翼板牛排110g或1片美國嫩肩里肌120g，買回家自己簡單料理，就能享受一頓豪華大餐，品嚐舌尖上的美味，更重要的是，還可以獲得抽獎資格，第一大特獎就是人人都想抽中的幸福購屋基金400萬。業者表示，「不限購買份量，買越多，抽獎資格越多。」

想抽購屋基金請點此>>>

業者說，相較於第一檔只有10個獎項，這次可以說是豁出去了，一口氣推出100個獎項，超大手筆，就是要讓大家開心的吃牛排又開心的過每一天，所以不只有購屋基金超大特獎，其他還有北歐極光之旅（市值約新台幣30,0000元）、CHANEL復古小牛皮腰包（市值新台幣85,000元）、GOGORO2（市值新台幣45,000元）、Samsung Galaxy S10+ 8G/128G（市值新台幣33,000元）、Switch藍紅手把組（市值新台幣9,800元）、Apple Watch Series 3（市值新台幣8,900元）、純金飾品（市值約新台幣4,000元）等，獎項內容讚到不行，比買樂透還好中，就算沒抽中特獎，也絕不會讓人失望。

▲Gogoro,Gogoro2,電動機車。（圖／記者張慶輝攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲豐富獎項還將送出GOGORO2一台，共4名、Samsung Galaxy S10 8G/128G，共4名，顏色不挑，皆以實際贈送為準。

Apple Watch（圖／翻攝自momo購物網）

▲▼台灣大哥大暑假祭「潮世代」專案，7月2日起，搭家電自由選任天堂Switch主機0元。（圖／台灣大哥大提供）
▲人氣超夯的 Switch共計送出15名、Apple Watch Series 3則有5名。

黃金,戒指,結婚,對戒,飾品（圖／pixabay）

▲即使是最小獎，市值也有約新台幣4,000元，為純金飾品。（圖／示意圖／pixabay）

需留意的是，獎項共分為A獎、B獎、C獎，這檔活動特別祭出「早鳥優惠」、「熟客優惠」2種玩法，3/25～3/27開放「早鳥優惠」，期間完成購買除可獲得「A獎」抽獎資格，另加碼可獲得「B獎」抽獎資格；參加過前一波2019就發發福袋的回購者，此次再完成購買的話，即可享「熟客優惠」，可在「A獎」之外，另再享有「C獎」抽獎資格。

獎項豐富、中獎率倍增，讓業者相當看好這波銷售。建議新客不妨試試，熟客更要買，熟客於早鳥優惠期間購買的話，將能同時擁有A獎、B獎、C獎3種抽獎資格。「988元買牛排送購屋基金」活動開搶至5/24晚上23:59:59，預計於6/2中午12:00在於遠東萬佳法律事務所舉行抽獎，倘若25,000千份特規牛排組合提早搶購一空，則於完售7天後抽出大獎，屆時同步進行網路直播，讓網友們一同見證獎落誰家的緊張時刻。

手刀買福袋去>>>

ET快訊
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關鍵字：房產,牛排,抽房屋,汐止,誠美愛家,抽獎,福袋

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