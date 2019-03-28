5G「VR直播」時代來臨　亞太電信攜手Funique讓「畫面更逼真」

▲Funique VR Studio營運長錢逸霖。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

5G！5G！5G！到底什麼是5G應用？亞太電信攜手Funique VR Studio合作來告訴你，5G網速可以讓VR的世界分秒不差，坐在家裡的沙發上，戴著VR頭盔，就可以看一場直播演唱會、體育賽事，人不用到現場，就彷彿人在現場。

Funique VR Studio是一家2016年成立的新創公司，致力於VR應用的8K立體影像，專注於全世界少有的VR實拍取景、微距技術、即時監看、獨家自動運算、後製系統，搭配頂級鏡頭與感測設備，形成一個8K立體影像的VR內容產製中心。

▲亞太電信技術中心資深協理楊騰達。（圖／記者林敬旻攝）

亞太電信技術中心資深協理楊騰達表示，今年MWC全球通訊大會中，特別可以看到國際大廠專注在5G和VR應用十分明顯，尤其是亞太電信在去年取得5G實驗網執照之後，可以感覺目前正朝向對的方向前進，但是如何找到5G應用需求成為關鍵，因此楊騰達認為VR就是需要5G來實現的應用之一。

Funique VR Studio營運長錢逸霖表示，現有的VR影像較為模糊，而且因為每秒三十格的畫面容易讓人頭暈，但是Funique用立體雙鏡頭，來模擬左右眼視差的自然影像，同時不再限制單一方向，而是360度零死角的錄播，讓VR頭盔內呈現出的影像，不再有縫隙和模糊視角。

▲Funique展示8K立體VR電影。（圖／記者林敬旻攝）

錢逸霖表示，透過8K立體影像的VR實拍技術，Funique擁有兩大商業模式，其一為內容產製的部分，主要分為泛娛樂、醫療、教育三大領域，像是目前已經有的是8K立體VR電影、8K微距VR昆蟲教育，還有仍在研發的VR醫療手術影像教學、VR直播演唱會、體育賽事等，不過Funique沒有建構平台的打算，因此正積極洽談VR平台合作。

其二為提供技術產製VR內容，錢逸霖表示，5G的時代來臨，應用在VR的領域十分廣泛，而且在VR內容平台中，需要好的內容，才能讓消費者買單，但是內容的產製需要時間累積，因此希望找來更多夥伴豐富VR內容，由Funique領先全球的VR影像技術，聯手開發者打造高畫質的VR內容，共同建立8K立體影像的VR生態系。

▲Funique VR Studio營運長錢逸霖。（圖／記者林敬旻攝）