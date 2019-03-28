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韓國瑜返國怒了！回擊「賣台論」開嗆：召妓可以、招商犯法？

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▲▼高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

▲高雄市長韓國瑜28日中午抵達高雄小港機場，眾多韓粉迎接。（圖／直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜走訪大陸深圳、澳門、香港、廈門四地，6天的行程中簽署契約及MOU合作備忘錄，累計訂單金額達53億元新台幣；卻在返台時遭嗆「韓國瑜賣台，滾回中國」。對此，韓國瑜在FB發文強調，現在台灣充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯罪」的言行，存心拖累台灣的民主進步。

▼韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場有台獨青年場喊「韓國瑜賣台，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜返台抵高雄小港機場，現場有台獨青年場喊「韓國瑜賣台，滾回中國」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜提到，這次走訪取得的成績相當漂亮，訂單與備忘錄中，有70％是「貨真價實」的合約，「這個金額說多不多，說少不少，至少讓咱大高雄辛苦勞作的農民、漁民、花農們可以安心享受到豐收的喜悅。」

他表示，除帳面上的金額外，打開市場與穩定通路也是成績之一，「未來大家只要保持台灣產品的一貫品質，我有信心，如此動輒幾十億的訂單一定源源不斷。」

他強調，深圳從40年前的小漁村，發展成一個城市的GDP就超越台灣的50％，反觀台灣卻充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」的「起肖」言行。

▼ 熱情韓粉迎接韓國瑜 。（圖／地方中心攝攝）

▲▼ 熱情韓粉迎接韓國瑜 。（圖／地方中心攝攝）

韓國瑜說到，從兩年前「南北菜蟲一起串聯」的潑黑漆，到今日「賣菜賣笑等於賣台」的紅帽子，並不足以成為阻礙他奮鬥的決心，「當年我單槍匹馬都沒怕過那些豺狼虎豹，今天所有想過好日子的高雄市民都和我一起打拼經濟，更不可能被這些牛鬼蛇神給嚇倒。」

他表示，自己是賣菜郎，不是小紅帽，未來的路也會繼續秉持「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的立場，帶領高雄市民大步前行，「不要以為給我一頂紅帽子，我就怕了這群『以愛台之名、行害台之實』的大野狼。」

▼ 高雄市長韓國瑜在高雄小港機場發表走訪港澳深廈行程的收穫。（圖／直播）

▲▼高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

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關鍵字：韓國瑜,MOU,陸委會,國台辦,中聯辦,陳致中

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