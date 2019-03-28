大手牽小手　台東縣第2處公共托育家園28日啟用

▲台東縣第2處公共托育家園28日啟用。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為打造友善校園融合型托育環境，台東縣政府爭取前瞻經費補助，在光明國小內設置縣內第2處社區公共托育家園，28日舉辦開幕，台東縣長饒慶鈴強調，將繼續爭取經費，設置更多平價、優質的托育服務，期望光明家園這樣適合小型社區化的服務模式，能遍佈在各鄉鎮，減輕父母育兒的負擔。

饒慶鈴表示，光明社區公共托育家園是台東縣第1間設置在校園內的小型托嬰中心，這也是繼去年與卑南鄉公所合作後的第2家公共托育家園。因此，特別選在婦幼節前夕與光明國小全體師生大手牽小手共同歡樂，希望這樣的模式能讓更多的社區看見，共同來營造社區照顧與友善校園的融合型服務。



台東縣府社會處表示，光明社區公共托育家園招收零至未滿2歲嬰幼兒12名，以「家長負擔合理」、「照顧環境溫馨」、「社區照顧模式」的友善養育環境來營運，試營運期間招生員額迅速額滿。社區公共托育家園收托0-未滿2歲兒童，由4位專業褓母人員照顧12名未滿2歲兒童，其中5名以弱勢家庭或3名子女以上家庭為優先收托對象，師生照顧比約為1:3，每名幼童每月托育費用9,500元，可申請托育補助3000元，家長實際負擔6,500元，目前收托已額滿，有需求家長可申請預約，洽詢電話：089-220369 黃主任。