宜蘭「檢警林」科技佈防　剷除山老鼠產銷鏈

▲「檢警林」科技佈防，破獲在明池地區橫行的翁姓、黃姓主嫌山老鼠集團等13名嫌犯，同時查獲紅檜及臺灣扁柏成品、半成品及精油等共93件。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭「檢警林」利用科技即時監控系統等設備，逮獲由翁姓、黃姓主嫌為首的山老鼠集團等13名嫌犯，該集團自2018年8至12月期間，多次唆使成員，利用鏈鋸、背架等工具，赴羅東林管處所轄明池地區（大溪事業區第50林班地），竊取貴重林木並銷售買賣不法贓物，宜蘭「檢警林」查獲紅檜及臺灣扁柏成品、半成品及精油等共93件。全案依違反森林法，移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭地檢署表示，2018年8月間，林務局森林護管人員在明池地區（大溪事業區第50林班地）發現有異常山徑，立即利用科技儀器監控可疑地點，並加強蒐證。在查緝期間，警方與林務人員長期於山區埋伏、露宿及監控，在人力不足情形下，展開科技聯防，與山老鼠鬥智，利用科技儀器游離性移防，對不同作案手法有不同佈局，隨時掌握犯嫌行踨，在「檢警林」平台上共享情資、集思廣益、合作無間下，一舉剷除山老鼠上、中、下游犯罪結構。

查緝行動經過數月調查蒐證，在2018年12月初，於台七線北橫公路展開飛車追逐，一路開到大漢橋上逮捕田姓嫌犯等3人及開車前來接應的曾姓女司機1人，並在車上起出樹瘤5顆、角材1顆。同日並於桃園大溪等處再查扣其他收贓業者及盜木嫌犯，取出贓木樹瘤、角材及半成品。當日計查扣贓木47件，後續更擴大追查上游收贓及加工業者。

警方於2019年1月再度兵分2路，前往高屏及桃園地區查緝收贓業者，查扣貴重木台灣扁柏等成品及半成品46件。這件重擊明池盜林上下游集團共查扣贓木成品、半成品及精油等93件。

羅東林管處表示，山老鼠盜伐破壞國土及自然生態環境，已觸犯森林法第50條、第52條，刑責最高可達7年以下有期徒刑，併科贓額；若為貴重木者，加重其刑至2分之1，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

羅東林管處指出，呼籲民眾也不要收受來路不明贓木，如發現有可疑人、車，請立即通報林務或警察單位查辦，只要人贓俱獲屬實，移送司法偵辦的7天內，該處就會依據贓木價值，給予最高5萬元的獎金，經檢察官偵查終結提起公訴後，再按查獲贓物之贓額百分之10發給獎金，每案最高可發300萬元。