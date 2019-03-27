新北換掉23年舊門牌...新版超繽紛網嫌「醜爆」　侯友宜：去年就定案

▲新北市新式門牌。（圖／翻攝自「我的新北市」臉書）

政治中心／新北報導

新北市27日起換上新式門牌，預計109年2月將全市120萬面門牌全面更新完畢。但沒想到新版門牌卻引來網友狂轟「醜到爆」，質疑顏色太雜，反而更難辨識。對此，新北市長侯友宜晚間受訪時回應，換發一事去年就定案，他上任以後也針對門牌表示意見，但是那時候已經發包施作，有批評當然就面對，「大家有不一樣的聲音，我們都要尊重」。

新北新式門牌透過網路徵求設計，並經由民眾投票與專業人士評選，顏色明亮，其中單號為紫色、雙號為橘色，並融入29區獨有特色，卻惹來批評。

侯友宜表示，新北舊的綠色門牌已經23年沒有更換，部分脫落毀損破舊，不換對於辨識會有困難，新的門牌則有它的意象，也有它的理念跟想法，「我上任以後就針對門牌表示意見，但是1月2日已經確認發包施作了」。

侯友宜說，每一個人有他的看法，市府都尊重，如今已經既成事實，當然就面對，大家有不一樣的聲音都要尊重，也要尊重學者、專家以及網路海選投票出來的一個圖樣。

至於都更進度，侯友宜指出，新北市有70萬棟的老舊房屋，其中有190戶篩檢出來是已經有危險所以必須要趕快來做都更，這半年大概要舉辦200場的說明會，來告訴民眾居住安全的重要性，尤其有很多的公共安全一定大家要全力以赴，當然也會尊重居住的程序跟正義把它守好，希望大家一起來，讓新北市煥然一新，也讓環境、衛生以及熱島效應降到最低。