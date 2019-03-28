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台南警方向黑道宣戰　強勢瓦解暴力集團「太子廟幫」

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記者林悅／台南報導

台南市永康分局接獲線報，以27歲陳姓男子為首之「太子廟幫」，對外自稱為「竹聯幫聖堂」台南分堂堂口，向特種行業強索保護費牟利，被害人不從即遭恐嚇、毀損等不法手段迫使屈服，永康分局成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，經過長達1年跟監搜證，一舉逮捕陳姓幫主等14人到案依法送辦。

永康分局3月27日上午結合台南市警第一、第五、歸仁分局及刑大、保大，計動員90名精銳警力，分持拘票13張、傳票11張及搜索票12張，兵分多路在台南永康、仁德、東、安平區及高雄等地區出擊，針對「太子廟幫」之堂口據點，執行威力攻堅、掃蕩行動。

▲台南市永康分局等單位一舉瓦解以27歲陳姓男子為首之「太子廟幫」，起獲作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局等單位一舉瓦解以27歲陳姓男子為首之「太子廟幫」，起獲作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局等單位一舉瓦解以27歲陳姓男子為首之「太子廟幫」，起獲作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當專案小組以迅雷不及掩耳之勢破門而入，幫派成員來不及反應驚醒，在睡夢中遭逮。警方於本次行動中，除徹底瓦解「太子廟幫」相關組織脈絡外，並在各處搜索據點，起獲包括作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物。

▲台南市永康分局等單位一舉瓦解以27歲陳姓男子為首之「太子廟幫」，起獲作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步調查，目前至少有3、4家業者受害，全案偵訊後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官向法院聲押中。

永康分局長戴崇贒表示，警察「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝毒品」之決心，絕不鬆懈，其中檢肅掃蕩黑道幫派工作，更是當前治安任務之重點目標，本分局將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹市長整頓台南市治安之決心，讓黑幫無所遁形。

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關鍵字：黑道,暴力集團,太子廟幫

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