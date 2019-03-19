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台南汰換高污染車輛有成　烏賊車檢舉少77%

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▲台南市環保局鼓勵汰換二行程車有成，烏賊車檢舉件數少7成7。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局鼓勵汰換二行程車有成，烏賊車檢舉件數少7成7。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

烏賊車行駛期間排放黑煙，污染環境也影響他人健康，台南市環保局提供烏賊車檢舉獎勵金制度行之有年，去年受理4628件，較102年受理20233件少了7成7，凸顯台南市致力於鼓勵車主汰換二行程車輛有成。

台南市環保局表示，烏賊車在市區內趴趴走，排放大量黑煙，不僅形成空氣污染，也造成後方民眾極大困擾。環保局表示，民眾若發現烏賊車，可備齊一段10-15秒的影片或3張以上照片，清晰顯示拍攝日期、時間、地點、車號及排煙污染情形嚴重供佐證者，至烏賊車檢舉網站（網址：http://polcar.epa.gov.tw/）辦理檢舉。環保局接獲檢舉後會進行初複審，如案件確定成立，檢舉獎勵金會依規定進行核撥，案件成立後每案為200元整。

環保局長林淵淙表示，台南市2018年烏賊車檢舉案件共4628件，遭檢舉對象主要是二行程機車，其次為柴油車。若與2013年受理的20233件檢舉案相比，足足少了7成7。環保局分析，近年來本市透過加強稽查、加碼補助等方式雙管齊下，鼓勵車主汰換二行程機車，數據會說話，檢舉案件數量逐年遞減。

環保局強調，去年8月空氣污染防制法修正公告實施後，未定檢機車將開罰500元，呼籲車主落實車輛保養與定檢工作，減少空氣污染。為鼓勵車主儘速汰換高污染機車，2019年增加新的補助方案，針對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元、換購六期燃油機車可補助5500元。南化、龍崎、左鎮及楠西等4個偏遠行政區，汰舊換購電動機車最高可補助2萬7千元；換購六期燃油機車可補助3500元。一般民眾汰舊換購電動機車最高也有2萬5000元補助；換購六期燃油機車補助2500元。

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關鍵字：,汰換,高污染,烏賊車,檢舉

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