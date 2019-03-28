　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政院拍板！兩岸簽政治協議需「國會雙審議、人民公投」高門檻

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢 陸委會主委陳明通 科技部長陳良基。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院28日召開院會，大陸委員會針對「台灣地區與大陸地區人民關係條例第五條之三修正草案」，明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制，行政院將函請立法院審議。

陸委會指出，中國大陸國家主席習近平發布「習五條」提出「一國兩制臺灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，強化對台促統融合力道、不放棄武力犯台及探索所謂「一國兩制台灣方案」等主張，並倡議台灣各政黨、各界別推舉代表進行所謂的「民主協商」，意圖統戰分化台灣社會，消滅中華民國國家主權。

陸委會說明，總統蔡英文於今年元旦談話中，已明白揭示建立「民主防護網」，強化兩岸互動可能影響主權之政治議題配套監督機制，以守護台灣安全及整體利益。兩岸政治議題協議攸關國家安全、全民利益及台灣整體未來發展，其性質有別於一般協議，處理程序須受更嚴謹之規範，並應強化民主監督機制。兩岸條例相關規定雖然均提及政治議題協商，但對於政治議題協議，尚未訂定嚴謹的監督機制。

陸委會強調，面對嚴峻的兩岸局勢，陸委會爰依據總統揭示的「四個必須」及「三道防護網」原則，推動修正兩岸條例，研擬有關兩岸政治議題協議監督程序的修法草案，內容包括兩岸間涉及政治議題之協議，須由行政院向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，並完成事前、事中及事後民主監督程序，經國會雙審議、舉行聽證、全國性公民投票程序，獲民主充分授權始得簽署協議及換文。

陸委會最後指出，本次修正草案業於今日經行政院院會通過，行政院將即送立法院審議。行政院也指示陸委會積極與立法院朝野各黨團及委員協調溝通，儘速完成修法程序，為台灣建立一道堅實的民主防護網。

ET快訊
早上兒子告、晚上老子罵賣台！韓國瑜爆氣：陳水扁父子怎麼了
她清鼻頭粉刺竟塌成「馬鞍鼻」　鼻軟骨整片被細菌吃掉
好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg網推爆：家有3

關鍵字：和平協議,一國兩制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

秘密會議審查潛艦國造案　「養機場」再現立法院

《旺旺中時》縣市長上任百天民調　盧秀燕政策滿意度逾六成

早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

酒駕累犯致死僅「無期徒刑」 政委：專業、民意間取平衡

全面封殺！韓粉硬槓台大學生「不管在學或畢業」　一律拒+鎖：不准喜韓

Live／賣菜郎韓國瑜回台了！　韓粉號召萬人接機力挺

黨主席可間斷性重聽？朱立倫喊話：初選前大方徵召！讓黨團結

亂調事務官？北市文化觀傳副局長互調　柯P：整合觀光資源

中天電視台遭重罰100萬　林德福：NCC變成髒兮兮

穿著ECCO芭蕾舞鞋去約會！　優雅又輕盈　　

「超音速高炮台」路易斯抵台　球迷接機親民自拍

入主悠克挪公款炒股失利　股市金主80萬交保

全台最憂鬱行政區！三芝衛生所年開「2萬顆使蒂諾斯」開藥紀錄曝光

微波能量滅癌細胞！港中大完成亞太首宗經氣管微波消融術

大人逛Mall小孩放電！恐龍森林特展、佩佩豬小火車免費體驗

雷霆一波流爆打24比0猛攻　三巨頭合砍73分逆轉溜馬

影／六嘆亂入《六等分花嫁》Cosplay大跳宅舞　網友嚇：不能只有我看到

康利稱霸灰熊隊史5項紀錄　歷史僅有詹皇、米勒做到

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

政治熱門新聞

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

韓國瑜安慰被罰媒體：我回去也要..

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

晚上老子開直播罵　韓國瑜回擊陳..

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

政院拍板：「初犯害命」情節重大..

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

吳子嘉最新民調：王金平逆轉勝朱..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

徐巧芯797字神解學姐統獨假議..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

更多熱門

相關新聞

美參議員提台灣保證法　嚴德發表達感謝

有關日前美國聯邦多位參議員提出「台灣保證法」草案希望促成美台軍演，國防部長嚴德發28日上午表示，感謝美方支持台美軍事交流，台美雙方是親密戰略夥伴，站在共同維護區域和平的基礎上，對美方表示感謝。

美軍：一國兩制非兩岸共同意願

韓國瑜：高雄睡二、三十年真的睡太久了！

韓國瑜訪廈大台研院　校長：只差一碗魯肉飯了

「兩次訪中都公開透明」 陳菊：我還提到馬總統

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

星巴克「限時4小時」買一送一！

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

史上最難撩星座女Top 5 ！

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面