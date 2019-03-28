快訊／政院拍板！兩岸簽政治協議需「國會雙審議、人民公投」高門檻

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院28日召開院會，大陸委員會針對「台灣地區與大陸地區人民關係條例第五條之三修正草案」，明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制，行政院將函請立法院審議。

陸委會指出，中國大陸國家主席習近平發布「習五條」提出「一國兩制臺灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，強化對台促統融合力道、不放棄武力犯台及探索所謂「一國兩制台灣方案」等主張，並倡議台灣各政黨、各界別推舉代表進行所謂的「民主協商」，意圖統戰分化台灣社會，消滅中華民國國家主權。

陸委會說明，總統蔡英文於今年元旦談話中，已明白揭示建立「民主防護網」，強化兩岸互動可能影響主權之政治議題配套監督機制，以守護台灣安全及整體利益。兩岸政治議題協議攸關國家安全、全民利益及台灣整體未來發展，其性質有別於一般協議，處理程序須受更嚴謹之規範，並應強化民主監督機制。兩岸條例相關規定雖然均提及政治議題協商，但對於政治議題協議，尚未訂定嚴謹的監督機制。

陸委會強調，面對嚴峻的兩岸局勢，陸委會爰依據總統揭示的「四個必須」及「三道防護網」原則，推動修正兩岸條例，研擬有關兩岸政治議題協議監督程序的修法草案，內容包括兩岸間涉及政治議題之協議，須由行政院向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，並完成事前、事中及事後民主監督程序，經國會雙審議、舉行聽證、全國性公民投票程序，獲民主充分授權始得簽署協議及換文。

陸委會最後指出，本次修正草案業於今日經行政院院會通過，行政院將即送立法院審議。行政院也指示陸委會積極與立法院朝野各黨團及委員協調溝通，儘速完成修法程序，為台灣建立一道堅實的民主防護網。