美軍印太司令：一國兩制統一方案「不是兩岸共同意願」

▲ 美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）27日表示，中國國家主席習近平提出的「一國兩制」統一方案，並非兩岸共同意願。他指出，兩岸的和平穩定，對美國來說有深遠利益，美國也歡迎兩岸採取降低緊張、改善關係的措施，而「一國兩制」無法展現兩岸雙方的意願。美國軍方過去很少對「一國兩制」表達立場，此次戴維森在書面證詞中表達意見，也在國會留下正式紀錄。

美國國會眾院軍事委員會27日舉行「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會，戴維森和國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）均受邀出席。戴維森表示，美國「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」，也會繼續支持以兩岸雙方人民都接受的方式、速度及廣度，和平解決兩岸事務。

戴維森在書面證詞中指出，要強化美國與盟邦的關係。有關美國與台灣的軍事合作，他說，根據《台灣關係法》，印太司令部將與台灣軍方合作，增進雙方的「聯合互操作性」（joint interoperability），並改善台灣軍方的訓練，讓台灣能保持可靠、有彈性且具成本效益的自衛能力。

此外，戴維森提到，美國依照《台灣關係法》和台北維持「實質且強大的非官方關係」，台灣經濟開放，也是尊重人權、法治的自由民主社會，這也反映美國的價值觀。他表示，美方希望兩岸在尊嚴、尊重的基礎下，持續有建設性對話，未來也能有高層級的溝通和互動。