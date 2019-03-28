檢察官爆出走潮　法務部：改善基層工作環境、留住人才

▲檢察官爆出走潮，法務部全力留人。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院今年開放檢察官申請轉任法官，總計有29位檢察官申請轉任，其中不乏資歷超過10年、或專辦黑金案件的好手，媒體認為檢方工作龐雜、壓力大，是造成出走潮的原因。法務部澄清，其實今年申請轉任人數並非很多，但仍會致力改善基層檢察官工作環境，全力留人。

這次申請轉任的29名檢察官中，分布在全台13個地檢署，其中台北地檢署有8名檢察官申請轉任，其中還包含專辦重大黑金案件的「忠組」2名檢察官，另外新北檢也有5名檢察官申請轉任。而這29名檢察官大多為資歷10年到20年的檢察官，年齡大約都在40歲以下，正是資歷、體力在人生最巔峰的時候，卻寧願捨棄多年辦案經驗，轉任法官。

媒體報導，檢察官爆出走潮，主要原因就是工作量龐大，再加上人事升遷不透明，有時候辦案還遇到「檢察一體」而被綁手綁腳，甚至輿論也經常批評檢察官，才會導致檢方工作士氣低落，想要轉任相對穩定的法官職務。

對此，某位法務部高層嘆了一口氣，深表無奈，因為檢察官的出走潮確實影響了經驗傳承的問題。該高層表示，基層檢察官的工作環境確實不好，連帶也會影響家庭的穩定，所以會盡力改善基層檢察官的工作環境，並對他們提供人生歷練上的協助，動之以情，全力留人。

法務部政務次長陳明堂則認為，每年大約都有20、30名檢察官申請轉任，今年的人數並非特別多。他認為，司改國是會議對於解決奶嘴法官的問題，決議最好讓曾任檢察官或律師的專業人士轉任，這也增加檢察官轉任法官的動機。不過陳明堂也說，法務部長蔡清祥上任後，多次承諾會改善基層檢察官工作環境，並大力提拔年輕、有能力的檢察長，加速人事升遷管道，就是希望能多管齊下，留住人才。

