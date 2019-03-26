比賽贏了太興奮…拳擊手抓臉強吻女記者　網怒：告他

▲普列夫強吻女記者。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

保加利亞重量級拳擊運動員普列夫（Kubrat Pulev）23日在美國加州參賽，他擊敗對手後接受女記者蘇西（Jenny Sushe）的一對一採訪，前面都很正常回答，怎料他突然強吻女方，讓對方相當錯愕只能硬說一聲「謝謝」並結束訪問。蘇西之後表示，這個奇怪的吻令人尷尬。

37歲的普列夫比賽經驗豐富，曾獲得國際拳擊聯合會（IBF）國際重量級金腰帶等獎項。他23日歷經7回合的激烈賽事，最後成功打敗對手迪努（Bogdan Dinu）並來到小房間受訪，當時他的神情顯得相當有自信。

蘇西身為《賭城體育日報》（Vegas Sports Daily）記者，過往有多次採訪經驗，前面的訪談都進行順利，然而普列夫過程中卻突然強吻她，還用左手強壓住她的下巴，讓她無法輕易掙脫。

面對突然其來的性騷擾，蘇西只能對著鏡頭乾笑，還不忘說聲「謝謝」。對此，《賭城體育日報》表示蘇西受到的待遇是令人憤怒的，團隊正與普列夫保持聯繫，「在我們持續解決問題時，我們堅定支持蘇西女士。」

普列夫今（26）日在臉書回應，他說很多人應該都看過他親吻女記者的影片，對方其實是他的朋友，「採訪之後，我真的很高興，我給了她一個吻。」他補充，女記者後來還有跟他一起去慶祝，「影片中，親吻完後我們都笑了，並互相謝謝對方。」

TO MY FANS: You may have seen a clip of me kissing a female reporter following an interview after I won my fight... 由 Kubrat Pulev 發佈於 2019年3月25日 星期一

多數網友對於普列夫的舉動感到憤怒，紛紛留言「沒有女人該被這樣對待」、「應該提告」、「這是普列夫結束採訪的方式嗎」。