英勇男「徒手抓眼鏡王蛇」炫耀！　下一秒被咬...倒地身亡

▲潘男徒手抓眼鏡王蛇，結果蛇被咬死。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸中心／綜合報導

海南屯昌縣一名47歲的潘姓男子，看到一條身長超過1公尺的眼鏡王蛇後，竟徒手抓起「眼鏡王蛇」，大膽舉動被村民讚為英雄，沒想到才得意沒幾分鐘，潘男就被手裡的蛇反咬一口，當場失去意識倒地，最後不治身亡。

據《梨視頻》報導，26日潘姓男看到這條幾乎快要跟手腕一樣粗的眼鏡王蛇時，沒使用任何工具就捕捉到牠，從影片中可以看到，他用左手抓著蛇頭，右腳踩著蛇尾，霸氣架式讓圍觀者都誇他「有本事！」「太厲害了！」原以為潘男英勇抓蛇的事蹟能在村裡流傳，不過，下一段影片卻看到他躺在地上一動也不動，眼鏡王蛇還若無其事的蜷曲在他腳邊，原來潘男已經遭蛇反擊，被狠狠咬了一口後倒地陣亡。

▲潘男在救護車到場前就已經身亡。（圖／翻攝自梨視頻）



當地醫護人員表示，由於村子位在較偏遠地區，救護車開過去至少要40分鐘，他們在下午1點10分接到電話就便立即帶著血清趕過去，不幸的是，潘男在救護車到場前就已經斷氣，這條「肇事」的眼鏡王蛇後來也被砍成兩半，以免再有人受害。

眼鏡王蛇（King cobra）是目前所知體型最長的毒蛇，可以長到5至6公尺，常出沒在大陸南部、印度東北部以及東南亞的草地或樹林內，其實與常聽到的「眼鏡蛇」是屬不同種類，在大陸被列為瀕危的稀有蛇類。牠主要以其他蛇類為食，性格相當兇殘，因此在眼鏡王蛇領地很少看到其他種類的蛇。