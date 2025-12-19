張文背景曝光！空軍退伍、教召未到遭通緝　疑私自練刀彈犯案

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝，下同)

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北捷運北車及中山站19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍傷路人，接著逃往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊，造成3死7傷。張文在誠品5樓墜樓送醫後搶救無效身亡。

深入調查發現，張文為桃園楊梅人，曾服空軍志願役，服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，但在2022年休假期間外出酒駕遭逮捕，經軍方汰除提前退伍。張文今年7月又未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部指出，張文已非現役軍人。

相關單位私下透露，張文在服役期間未接受攻擊性戰鬥技能訓練，丟擲汽油彈、持刀攻擊均屬私下自學，研判他犯案前有自行練習。據了解，張文今年初才從桃園搬到北市中山區租屋，作案前兩天曾下榻大同區旅館，行兇前回租屋處並縱火，之後才前往北車實施攻擊。警方在旅館搜索時，發現25瓶汽油彈、雨衣及黑帽等物品。

警方表示，張文的行兇過程令人震驚，整個事件中民眾驚恐逃竄，傷亡慘重。至於作案原因與動機，仍有待後續調查釐清。